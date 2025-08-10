Umi Pipik está en las leyes, Umi Tatu fue examinado por la policía con respecto al presunto fraude de viajes de Umrah

Yakarta, Viva – Tatuaje umi o Tatu Mulyana, la madre del difunto Ustaz Jefri al Buchori, así como en las leyes Umi PipikSegún un examen en la Policía del Metro del Sur de Yakarta, el viernes por la tarde, 8 de agosto de 2025.

Su llegada inmediatamente atrajo la atención, pero Umi Tatu eligió el silencio e inmediatamente entró en la sala de investigación sin dar muchos comentarios al equipo de medios. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Kompol Murodih, explicó que el examen estaba relacionado con un informe de presunto fraude que involucra a una agencia de viajes de Hajj y Umrah supuestamente bajo su propiedad.

«Engaño oscuro relacionado con Umrah», dijo Kompol Murodih cuando los medios confirmaron.

Afirmó que por ahora la presencia de Umi Tatu todavía se limita a ser cuestionada como testigo.

«Estatus como testigo», dijo Kompol Murodih.

La policía se asegura de que el proceso legal continúe reuniendo pruebas y verificar la verdad de los informes que se han ingresado.