Umi Kalsum dio una señal que Ayu Ting Ting estaba en medio de un romance con un hombre, pero …

VIVA – Vida de amor Ayu ting ting Siempre atraiga la atención pública. Después de romper con su prometida que era miembro del ejército con el rango, primer teniente Inf. Muhammad Fardhana. Ahora, se dice que Ayu Ting Ting tiene un amarre cardíaco.

Aunque Ayu Ting Ting estaba cerrado sobre la figura de un nuevo hombre. Pero no con sus padres Abdul rozak Y Umi kalsum. Abdul Rozak había revelado su deseo en su cumpleaños en junio pasado, a saber, tener un nuevo nieto.

«Quiere un nuevo nieto», dijo Ayu Ting Ting de la corta de YouTube Starpro Indonesia, el viernes 12 de septiembre de 2025.

«Aamiin O Allah», dijo Abdul Rozak mientras abrazaba a su hija mayor.

Por otro lado, aunque aún mantiene la identidad de la figura de un hombre cerca de Ayu Ting Ting, Umi Kalsum solo puede rezar lo mejor para la princesa. Especialmente en este momento, dijo Umi Kalsum, la historia de amor de su hija depende de la bendición del nieto, Bilqis Khumaira Razak.

«Esperemos que su hijo también esté de acuerdo, piensa en su hijo», dijo Umi Kalsum.

Cuando se le preguntó más, relacionado con la posibilidad de un cantante de direcciones falsas ya tiene un amante o no ahora. Umi Kalsum tiene su propia respuesta.

«Su hijo no quiere los bilqis. Todavía no. Solo reza», dijo Umi Kalsum.

Abdul Rozak también espera que algún día su hija pueda obtener un compañero de vida y fomentar una familia completa y armoniosa.

«Ojalá haya uno. Solo por favor reza», dijo Abdul Rozak.

«Solo ore, déjalo encajar, así que está bien. Ayu Bilqis Klop InsyaAllah», continuó Umi Kalsum.

Por otro lado, Abdul Rozak siempre rezaba para que su hija pudiera obtener un buen esposo, leal y amor por el único niño que Ayu Ting Ting, bilqis.

«Ayu Mah Si sabes que debes ser conocido. Las oraciones con Dios piden lo mejor para el Padre del Padre, un buen sacerdote, querido leal», dijo Abdul Rozak.