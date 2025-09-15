UMB prepara el centro deportivo, imprime una generación jóvenes saludables e impacto

Yakarta, Viva – Universidad Mercu Buana (Ombligo) continúa mostrando el compromiso no solo con la calidad académica, sino también en el desarrollo del potencial de los estudiantes en el campo deporte. En el futuro cercano, este campus superior de Ban-Pt inaugurará centro deportivo nuevo que está equipado con instalaciones de campo mini fútbol, cestay voleibol.

Leer también: Correr mientras mantiene la Tierra desde los desechos electrónicos hasta la puesta de sol run 2025



Al no detenerse allí, UMB también ha planeado la construcción de salas de bádminton como un esfuerzo para expandir el espacio de actividad física de los estudiantes. Este paso está en línea con la visión del campus para dar a luz a «generaciones de impacto», que no solo es superior en la ciencia, sino también físicamente saludable.

UMB Rector, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.eng, enfatizó la importancia de un equilibrio entre el dominio digital y la formación de personajes a través de actividades positivas, incluidos los deportes. «Todos estos esfuerzos son para garantizar que los estudiantes puedan estudiar en una atmósfera cómoda, mientras fomentan su máximo potencial», dijo mientras acogía a los nuevos estudiantes del año académico 2025/2026, el sábado (9/13).

Leer también: Cientos de feroces corredores de carreras en Drag Fest 2025 Ronda III Tasikmalaya





Rector UMB, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.eng

Los deportes se convierten en un pilar del personaje estudiantil

Leer también: Rakernas Koni 2025 produjo una decisión importante, Marciano enfatiza la sinergia para Asta Cita



En el evento que se celebró simultáneamente en cuatro puntos del campus de Meruya con técnicas interactivas de transmisión en vivo de múltiples puntos, Andi también recordó a los estudiantes que no queden atrapados en el algoritmo actual de redes sociales. Según él, los deportes pueden ser una forma efectiva de desarrollar integridad, disciplina y trabajo en equipo que sea útil en el mundo real.

«La integridad es la clave para rechazar la injusticia y expresar la verdad. La innovación nace del coraje del libre pensamiento, mientras que la armonía es la base para respetar las diferencias y la construcción de la colaboración», explicó.

Las instalaciones deportivas son la atracción principal del campus

Se espera que la presencia de Sport Center fortalezca la reputación de UMB como un campus moderno que combina un estilo de vida académico, de carácter y saludable. Las instalaciones deportivas no solo apoyan la recreación, sino que también pueden ser un medio para el nacimiento de los jóvenes atletas del campus que sobresalen a nivel local y nacional.

«Con la base de la integridad, la innovación y la armonía, queremos a los estudiantes UMB no solo académicamente inteligentes, sino también saludables, de carácter, y listos para tener un impacto real para la comunidad», dijo Andi.

También se creía que la presencia de estudiantes extranjeros de varios países como Rusia, Bangladesh, Somalia, China, Timor Leste y Malasia, que se unieron este año, enriquecían la atmósfera de los deportes del campus, así como el espacio de apertura para la competencia y la colaboración cruzada.