Últimos ritos bendecidos antes de ingresar al cine

VIVA – La industria del cine de terror está nuevamente emocionado por la presencia de la última película de la franquicia La conjuración. La película titulada The Conjuring: Últimos ritos Se afirma que esto es el más aterrador a lo largo de la serie, para que algunos teatros tomen acciones únicas para proteger a la audiencia.

Leer también: Sinopsis la conjuración: el diablo me hizo hacerlo, tayang di capt -play+



Uno de ellos sucedió en un cine en Texas, Estados Unidos, donde el público fue bendecido por un obispo antes de ingresar al estudio. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



La conjuración: los últimos ritos

Leer también: Dijo el dueño de la casa ‘la conjuración’, todavía embrujado



Esta película es al mismo tiempo el cierre del Universo de la Conjuración, que ha dado a luz muchas películas icónicas como Annabelle, la monjaY La maldición de La Llorona. Solo en Indonesia The Conjuring: Últimos ritos Se emitió oficialmente a partir del 5 de septiembre de 2025 e inmediatamente se convirtió en una conversación entre los amantes del cine de terror.

Un video viral en Tiktok @Pablozjr muestra la atmósfera en el Cinemark Pharr Town Center y XD, Río Grande Valley, Texas. En el video, se ve a un obispo rociando agua bendita a la audiencia antes de entrar en la sala de proyección. Además, la audiencia también fue distribuida por botellas de agua bendita y tarjetas de oración con la imagen de San Miguel, el ángel del Grande, conocido en la tradición católica como un protector de fe y combatientes contra el crimen.

Leer también: Sinopsis The Conjuring: El diablo me hizo hacer que se transmita hoy



Se sabía que el obispo que estaba presente en este momento era el obispo Bryan Ouellette, una figura que era conocida por aparecer a menudo en eventos y documentales paranormales, según lo informado por obligatorio. Incluso canceló la misa después de que Warner Bros. le pidió que estuviera presente en las primeras opiniones The Conjuring: Últimos ritos En Miami y McAllen.

La película nuevamente presenta a la pareja icónica de Ed y Lorraine Warren, interpretada por Patrick Wilson y Vera Farmiga. La historia fue adaptada de la verdadera investigación de la familia Warren, esta vez sobre el terrible caso llamado Smurl inquietante.

En esta película, Ed y Lorraine deben enfrentar su último caso lleno de terror con una entidad misteriosa. Las otras filas de jugadores incluyen a Mia Tomlinson como Judy Warren, Ben Hardy como Tony Spera, Rebecca Calder como Janet Smurl y Elliot Cowan como Jack Smurl.

La película fue dirigida por Michael Chaves, quien anteriormente también trabajó en La conjuración: el diablo me hizo hacerlo. El guión fue escrito por Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, quien durante mucho tiempo había estado involucrado en esta franquicia de terror.

Muchos espectadores afirman que la atmósfera de esta película se siente más aterradora que la película anterior. Con la adición del momento de la bendición de la audiencia en varios lugares, es natural si The Conjuring: Últimos ritos Recibió el apodo como la película de conjuración más aterradora.