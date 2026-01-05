Últimos resultados, calendario de partidos y clasificación completa

JacartaVIVA – Yakarta vuelve a ser el centro de atención mundial deportes electrónicos por ser el anfitrión torneo Campeonato Mundial M7 2026, competición Leyendas móviles: Bang Bang (MLBB) es el más prestigioso de este año.

Lea también: Resulta que este es el juego más popular en Indonesia según los últimos hechos y tendencias.



El torneo se celebrará del 3 al 25 de enero de 2026 y tendrá un premio total de 1 millón de dólares (alrededor de 16,7 mil millones de IDR). Este evento fue realizado por Moonton, el desarrollador de MLBB, y es el evento principal para determinar el mejor equipo del mundo.



Campeonato del Mundo Turnamen M7 2026

Lea también: Guía completa del último rango push de la temporada 39 de Mobile Legends, ¡garantizado fácil de llegar a Mythic!



El torneo del Campeonato Mundial M7 reúne a equipos ganadores de varias regiones, incluido el sudeste asiático, Filipinas, China, Rusia, América del Sur y Japón. No es sólo una batalla de habilidades, M7 es también un escenario para la estrategia y la colaboración en equipo de alto nivel.

Formato de torneo tenso

Lea también: Consejos para determinar el precio ideal para comprar y vender cuentas de Mobile Legends



El torneo se divide en varias fases con diferentes sistemas, lo que hace que cada partido sea de alta tensión:

1. Comodín (3 a 6 de enero de 2026)

Un total de 8 equipos de varias regiones compiten para conseguir plazas en la siguiente fase.

Los equipos se dividen en dos grupos y compiten una vez en el formato Mejor de 3 (Bo3).

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la ronda decisiva (play-in), luchando en un formato al mejor de 5 (Bo5).

Los dos ganadores tienen derecho a avanzar a la fase suiza, que es la fase principal del torneo.

2. Ronda Suiza (10 a 17 de enero de 2026)

16 equipos compiten según el sistema suizo.

Los equipos que logren tres triunfos clasifican inmediatamente a los Playoffs, mientras que los que pierdan tres veces quedarán eliminados.

Este sistema garantiza que cada equipo tenga una oportunidad justa y, al mismo tiempo, proporciona partidos tensos, ya que una derrota puede ser muy influyente.

3. Eliminatorias (del 18 al 25 de enero de 2026)

Los 8 mejores equipos compiten en la ronda de doble eliminación.

Los cuartos de final del cuadro superior utilizan el formato Bo3, mientras que la mayoría de las otras rondas utilizan Bo5.

La Gran Final es el pináculo, con un formato al mejor de 7 (Bo7), lo que garantiza que los campeones del mundo sean realmente el mejor equipo capaz de soportar la mayor presión.

Representante Indonesia Listo para competir

Indonesia envió dos equipos orgullosos:

– ONIC Esports – Campeón de la temporada 16 de MPL Indonesia

– Alter Ego – Subcampeón de la temporada 16 de MPL Indonesia

Ambos equipos se enfrentarán a una feroz competencia de fuertes equipos mundiales, como:

– Equipo Liquid PH (Juara MPL PH S16)

– Aurora Gaming PH (Subcampeón MPL PH S16)