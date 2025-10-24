Últimos precios de neumáticos FDR en octubre de 2025, desde diarios hasta carreras

Jacarta – Fabricante de neumáticos de Indonesia, FDRconvirtiéndose en una de las marcas conocidas en el mundo mercado de accesorios motos gracias a sus productos que se caracterizan por ser resistentes y asequibles.

Visto VIVA Automotriz En su sitio web oficial, viernes 24 de octubre de 2024, FDR ofrece varios tipos de neumáticos que se adaptan a diversas necesidades, desde motos automáticas, patos hasta motos deportivas.

Para las categorías de motos automáticas y diarias, FDR ofrece varias variantes populares. City Go tiene un precio de IDR 236.300 a IDR 318.250 con un diseño moderno y retro. Mientras tanto, el deportivo Flemmo se vende por 215.050 IDR a 283.900 IDR, adecuado para motos automáticas de tamaño estándar.

La serie City Force tiene un precio de IDR 152.150 a IDR 205.700 y presenta un patrón en zigzag para una mejor estabilidad. Para aquellos que a menudo atraviesan terrenos accidentados, Dozer podría ser una opción a un precio de IDR 164.050 a IDR 264.350. Mientras tanto, el Raven se vende por entre 167.450 y 249.050 IDR y se sabe que es resistente en diversas condiciones de la carretera.

Para los conductores que priorizan la apariencia y el rendimiento, FDR tiene el Genzi PRO con un precio de IDR 154.400 a IDR 438.600. Este neumático tiene un dibujo agresivo de la banda de rodadura para una máxima tracción. También está el Flemmo PRO por 148.750 IDR a 294.950 IDR con un diseño de llama distintivo.

Para los usuarios que desean una apariencia única, FACIO viene con un motivo batik típico de Indonesia. Este neumático se vende por 240.350 IDR a 245.650 IDR y es una de las series más emblemáticas de FDR. Mientras tanto, el Spartax tiene un precio de IDR 152.150 a IDR 294.550 y es adecuado para viajes de larga distancia.



Neumáticos FDR Blaze MP Road para motos automáticas

Los usuarios de motos deportivas pueden elegir la Sport XR EVO por Rp. 210.800 a Rp. 550,800 o el Sport Estos dos neumáticos están diseñados para un alto rendimiento con un manejo estable. Mientras tanto, el City Power, que se vende entre 223.550 y 364.800 IDR, ofrece una apariencia agresiva para el uso diario.

Para los ciclistas a los que les gusta la aventura, FDR tiene Drax a un precio de 137.700 IDR a 278.800 IDR. Estos neumáticos siguen siendo cómodos de utilizar en carreteras urbanas. También está el Cossa PRO, que se vende entre 184.450 y 255.850 IDR y es capaz de atravesar terrenos todoterreno ligeros.

A partir de 2025, FDR lanzará una nueva serie con tecnología Ultimate Gen-2. El Blaze MP Tourer tiene un precio de IDR 552.500 a IDR 833.000, mientras que el Blaze MP Road se vende entre IDR 372.300 y IDR 484.500. Ambos están diseñados para ofrecer durabilidad y alto rendimiento en viajes largos.