Últimos 2 días en las ruinas y mantenga la oración

Sidoarjo, Viva – Sehlendra Haikal, chico Santri Viral porque tuvo la oportunidad de comunicarse con los oficiales rescate Cuando está atrapado bajo los escombros de las ruinas de internado Al KhozinySidoarjo, finalmente evacuado con éxito.

Haikal junto con cuatro de sus colegas fueron inmediatamente trasladados al Hospital Regional de Notopuro Sidoarjo para recibir tratamiento médico. En la actualidad, la condición de Haikal se mejora gradualmente, a pesar de que todavía está en la sala de la UCI para una observación intensiva.

Mientras tanto, otras cuatro víctimas que fueron evacuadas el miércoles por la tarde también estaban en condición estable. Solo una víctima tuvo que someterse a una cirugía en la pierna debido a lesiones graves.

Haikal duró 2 días en las ruinas

La historia de la lucha de Haikal hizo que muchas personas se toquen. El padre, Abdul Hawi, admitió que estaba muy agradecido de que su hijo pudiera ser salvado después de dos días enterrado en las ruinas del edificio.

Según Haikal a su padre, a pesar de que estaba atrapado, continuó llevando a cabo oraciones obligatorias al margen del pánico. De hecho, había invitado a su amigo que fue enterrado a su lado a que se uniera a la oración, pero no hubo respuesta porque su amigo había muerto.

«Cuando se le preguntó sobre Haikal, las oraciones de la congregación son el edificio colapsadoDijo como dormir en la cama, después de despertar a alguien, le dio una copa de un niño pequeño, confundido con su hermano menor «, dijo el padre de Haikal, Abdul Hawi, citado por Tvone, jueves 2 de octubre de 2025.



El padre de la víctima sobrevivió a Sidoarjo Ponpes, Abdul Hawi

«Salat sigue rezando, (aunque) la posición en las ruinas, puede haber lecciones dadas por la cabaña, Alhamdulillah y la cabaña que se le dan conocimiento, incluso los que murieron a su lado también invitan a rezar», continuó.

El director del Hospital Regional de Notopuro Sidoarjo, Atok Irawan, dijo que su partido había tratado a 45 víctimas del colapso del edificio de internado islámico de Al Khoziny. De estos, dos personas fueron declaradas muertas.

Con la adición de dos muertes el miércoles por la tarde, el número total de víctimas murió debido a este desastre aumentó a cinco personas.

«El Hospital Regional de Notopuro continúa manejando a las víctimas al máximo. Algunas víctimas aún tienen que someterse a un tratamiento intensivo», dijo Atok.

BNPB: 59 personas todavía están atrapadas en ruinas

Reportado anteriormente,

La Gestión Nacional de Desastres (BNPB) dijo que todavía había 59 personas atrapadas en las ruinas de uno de los edificios de internado islámicos de Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Java Oriental.

Esta cifra se obtuvo de la actualización de datos hasta el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 23:00 WIB, de la lista de asistencia publicada por el internado islámico, incluido el informe de la pérdida de la familia de la víctima.

«La dinámica de los datos que cambiaron fueron causadas por varias cosas, como nombres que en realidad estaban seguros o no en la escena del caso cuando se produjo el incidente para no informarse», dijo el jefe del Centro de datos e información de BNPB, Abdul Muhari, jueves 2 de octubre de 2025.

Muhari explicó los esfuerzos de SAR de un equipo conjunto a las víctimas afectadas por las ruinas de los edificios en Al Khoziny Ponpes en el tercer día después del incidente o el miércoles a las 22:00 WIB, hasta cinco personas fueron evacuadas con éxito en condiciones aún vidas, pero una persona estaba en condición crítica y requería un tratamiento médico especial. Todos los sobrevivientes fueron trasladados inmediatamente al Hospital Regional Sidoarjo.

Además, el equipo SAR combinado también encontró dos víctimas en condiciones de vida. Este descubrimiento también agregó datos el número de víctimas murió sobre el incidente que ocurrió debido al fracaso de la construcción para cinco personas. Después de ser encontrado, el cuerpo fue llevado inmediatamente al Hospital Siti Hajar.