Último día de largas vacaciones, miles de turistas abarrotan el zoológico de Bandung

Bandung, VIVA – El momento del último día de las vacaciones largas es aprovechado por miles de turistas de diversas regiones para irse de vacaciones. Zoológico de BandungCiudad de Bandung, Java Occidental, domingo (1/4/2026). El entusiasmo de los visitantes se hizo visible desde la mañana con una larga cola serpenteando frente a la entrada del zoológico.

Miles de visitantes parecen dispuestos a hacer cola durante horas para poder ingresar a la zona de turismo educativo que sigue siendo el destino favorito de la comunidad, especialmente de las familias con niños.

El zoológico de Bandung es una opción turística porque, además de ser un área de recreación, los visitantes también pueden presentar varios tipos de animales a los niños. Curiosamente, los visitantes sólo necesitan traer donaciones en forma de alimento para animales y pagar la entrada gratuitamente.

Una madre y su hijo pasan sus vacaciones en el zoológico de Bandung, Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Uno de los visitantes de Garut, Nida, admitió que deliberadamente pasó sus largas vacaciones con su familia en el zoológico de Bandung.

«También es agradable y concurrido, sobre todo porque la entrada gratuita es muy útil. He venido de vacaciones con mi familia y mis hijos», afirma.

Aunque estuvo cerrado durante varios meses, el zoológico de Bandung ahora parece estar bien mantenido. Tanto los animales como las instalaciones parecen estar en buen estado y listas para recibir visitas turísticas.

«Aún está bien mantenido y es bueno, por lo que los niños pueden ver a los animales directamente», añadió Nida.

Otro visitante, Rini, dijo algo similar. Admitió que estaba dispuesto a hacer cola unos 15 minutos para acompañar a sus hijos de vacaciones.

«Acompañar a los niños que están de vacaciones, para que puedan ocupar su tiempo libre aquí. La cola es bastante larga, unos 15 minutos», dijo.

La dirección del Zoológico de Bandung continúa instando a los visitantes a mantener el orden, la limpieza y seguir las reglas para la comodidad mutua durante el largo período de vacaciones. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)