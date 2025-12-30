¡Último día de IDX Trading 2025! JCI cierra brillantemente, las acciones bancarias dominan a las que más ganancias obtienen

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) logró girar ligeramente por encima de la línea plana el último día de negociación en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) en 2025. IHSG fortalecer 0,03 por ciento o 2,68 puntos a 8.646,94 al cierre de operaciones del martes 30 de diciembre de 2025.

Basado en el seguimiento VIVA De StockbitJCI se movió en la zona roja durante la primera sesión y luego subió a la zona positiva antes del cierre de la bolsa de valores. JCI se movió en el rango de 8.584 a 8.663 con un valor de transacción en el mercado regular que alcanzó los 18,13 billones de IDR.

El fortalecimiento de la JCI estuvo en línea con el aumento en una serie de sectores bursátiles liderados por el sector cíclico en un 3,03 por ciento. Además, el sector de infraestructura aumentó un 2,04 por ciento, el sector financiero aumentó un 0,97 por ciento, el sector no cíclico aumentó un 0,51 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 0,36 por ciento y el sector industrial aumentó un 0,19 por ciento.

Por otro lado, el sector de la salud cayó un 1,53 por ciento, seguido por el sector de materias primas que corrigió un 1,17 por ciento. Luego, el sector tecnológico se debilitó un 0,98 por ciento, el sector energético se contrajo un 0,19 por ciento y el sector del transporte cayó un 0,11 por ciento.

«Anteriormente, el JCI tendía a estar en territorio negativo debido a la corrección de las acciones de BBRI y ADRO que entraron en la fecha del dividendo ex», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria, el martes 30 de diciembre de 2025.

Además, la corrección de los precios del oro después de alcanzar un nuevo máximo histórico también contribuyó al debilitamiento de las acciones relacionadas. A lo largo de 2025, la JCI cerró con un aumento interanual del 22,13 por ciento.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores de acciones registraron los mayores saltos de precios en las filas de 45 acciones líderes, también conocidas como LQ45, que incluyen:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

Las acciones de BBNI se dispararon un 2,58 por ciento o 110 puntos y cerraron en el nivel 4.370.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)

Las acciones de BBTN subieron un 2,17 por ciento o 25 puntos hasta 1.175.

Vale Indonesia Tbk (INCO)

Las acciones de INCO ocuparon el tercer lugar gracias a un salto del 1,97 por ciento o 100 puntos, para penetrar la zona de 5.175.