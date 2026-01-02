Último código de canje de Roblox The Forge de enero de 2026, reclame Reroll y Totem gratis ahora

Jacarta – Juego la fragua forma de plato Roblox sigue llamando la atencion jugador gracias a la jugabilidad RPG y al sistema de forjado artículo lo cual es un desafío. Para ayudar a los jugadores a progresar más rápido, los desarrolladores de The Forge comparten periódicamente canjear código que se puede cambiar por varios regalo gratis en el juego.

Funciones de código en The Forge

En The Forge, los jugadores deben recolectar materiales, forjar equipos y luchar contra enemigos para aumentar el nivel y las habilidades del personaje. El sistema de raza y la rareza de los elementos juegan un papel importante a la hora de determinar la fuerza de un personaje.

A través del código de canje, los jugadores pueden volver a tirar, lo que les permite cambiar la raza de su personaje para obtener mejores bonificaciones estadísticas. Mientras tanto, los tótems ayudan a aumentar las posibilidades de obtener objetos raros al forjar o explorar.

Último código activo (enero de 2026)

Algunos de los códigos más nuevos que aún están activos hasta principios de enero de 2026 brindan bonificaciones de repetición y tótem. Los jugadores pueden canjear inmediatamente los siguientes premios:

– FELIZ AÑO NUEVO – 10 Rerolls y 1 Tótem Minero

– FORGE2M – 10 Rerolls y 1 Tótem Minero

Cómo canjear los códigos Forge

El proceso de intercambio de códigos en The Forge es muy sencillo y se puede realizar directamente en el juego. Los jugadores solo necesitan abrir el menú de configuración, ingresar el código en la columna proporcionada y luego reclamar el premio. Si el código aún está activo, el artículo irá directamente al inventario.

Consejos para obtener el código más reciente

Los desarrolladores de Forge suelen compartir código nuevo a través del servidor oficial de Discord, las redes sociales o cuando se lanza una actualización importante. Los jugadores que siguen activamente a la comunidad tienen mayores posibilidades de obtener la información del código más reciente más rápidamente.

Al utilizar de manera óptima el código de canje, los jugadores pueden acelerar el progreso del juego y disfrutar al máximo del contenido de The Forge. Para jugadores nuevos y antiguos, estos códigos gratuitos son una forma efectiva de fortalecer tu personaje sin costo adicional.