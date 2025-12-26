Últimas películas y programas de televisión gratuitos

Tubería comienza 2026 con una larga lista de títulos nuevos y familiares que llegarán al transmisor el día de Año Nuevo. Los espectadores pueden esperar ver películas y series que abarcan varios géneros, incluidos “Bad Boys”, Taxi Driver”, “Carrie”, “Now You See Me”, “2001: A Space Odyssey”, “Despicable Me 3”, “Godzilla: King of the Monsters”, “Independence Day” y las cuatro películas de “Crepúsculo”, entre docenas de otros títulos.

A lo largo del mes, los originales de Tubi ampliarán aún más la biblioteca. La nueva programación original incluye las películas “Don’t Mess With Grandma”, “Sugar Mama”, “A Kill for a Kill” y “Happy Anniversary”, la segunda temporada de “TMZ Presents: UFO Revolution” y la continuación del primer programa de entrevistas semanal original del transmisor, “We Got Time” con el presentador Deion Sanders, que lanza nuevos episodios todos los martes.

Aquí están todos los títulos nuevos que llegarán a Tubi en enero:

1 de enero

“Jesús Negro”

«ciudad de lima»

“Chicos malos”

“Chicos malos II”

“Doble equipo”

“Imperio Estado”

“Desde París con amor”

“Geotormenta”

“Ladrón honesto”

“El beso del dragón”

“Ajetreo de Kung Fu”

“Redención (también conocido como Colibrí)”

«Desovar»

“Distancia de ataque”

“El sistema”

“Ailey”

“Hotel Bombay”

«Melancolía»

“Monos”

“El peso insoportable del talento masivo”

“El año de la tormenta eterna”

«Huesos»

“Ama a tu prójimo”

“Madea va a la cárcel”

“Carril del centeno”

“Los tiros lejanos”

“El funeral de la familia Madea de Tyler Perry”

“La acritud de Tyler Perry”

“Los chicos del agua”

“Barb y Star van a Vista Del Mar”

“Fiesta de la cerveza”

“Fargo”

«hombre gordo»

«Hazte corto»

“Homicidio en Hollywood”

“Jack y Jill”

“Stan y Ollie”

“El duelo”

“Amigos de vacaciones”

«Tienes un nuevo correo»

«Este es para las damas»

“Ciudad de mentiras”

“Cresta del desamor”

“Román J. Israel, Esq.”

«Zurdo»

«Taxista»

“Lo imposible”

“Escaneo cerebral”

“Carrie” (1976)

«Censurar»

“Feliz cumpleaños a mí”

“Inquietante en Connecticut 2: El fantasma de Georgia”

«Separación»

“Tragado”

“La masa” (1958)

“La cabaña en el bosque”

“Los locos” (2010)

“La niebla” (2005)

“El rencor” (2019)

«La maldición en Connecticut»

“Leyenda urbana”

“Viento helado”

“Otra historia de Cenicienta”

“Astroboy”

“Una historia de Cenicienta”

“Nublado con posibilidad de albóndigas 2”

“Mi villano favorito 3”

“Looney Tunes: De nuevo en acción”

“Planeta 51”

“El trabajo loco”

“La novia cadáver de Tim Burton”

“Cuidador del zoológico”

“Cinco pies de distancia”

“Cuatro bodas y un funeral”

«Algo tiene que ceder» (2003)

«Crepúsculo»

“Saga Crepúsculo: Amanecer Parte 1”

“Saga Crepúsculo: Amanecer Parte 2”

“Saga Crepúsculo: Eclipse”

“Saga Crepúsculo: Luna Nueva”

“2001: Una odisea en el espacio”

“Caminar por el Caos”

“Godzilla: Rey de los Monstruos”

“Día de la Independencia”

“Jack, el cazagigantes”

«Cierre patronal»

“Motores mortales”

“Presa” (2022)

“Por encima de toda sospecha”

«Peligroso»

«Morir solo»

«Suficiente»

“Llamador de tiro”

“Ahora me ves”

“Ahora me ves 2”

“Danzas con lobos”

«La leyenda de la pistola dorada»

“Jinete pálido”

“Cerro Rojo”

“Los Jinetes de las Sombras”

2 de enero

“Horizonte de aguas profundas”

3 de enero

“Mamá de azúcar”

6 de enero

«Tenemos tiempo»

10 de enero

“El año de la boda”

13 de enero

15 de enero

“TMZ Presenta: Revolución OVNI” – Temporada 2

“Matar a Eva”

“Los Magos”

17 de enero

“Matar por matar”

“He aquí: ensueños del mundo conectado”

20 de enero

«Mata al dragón»

22 de enero

“Sala de control”

24 de enero

“No te metas con la abuela”

28 de enero

“Pionero negro”

31 de enero

“Feliz aniversario”