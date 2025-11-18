Últimas noticias sobre Reni Rahmawati, una ciudadana indonesia de Sukabumi que fue víctima de las ‘novias por correo’ en China

Pekín, VIVA – Reni Rahmawati (RR), ciudadano indonesio (ciudadano indonesio) origen Sukabumi quienes fueron víctimas del caso»orden novia» De PorcelanaRegresará a Indonesia después de divorciarse oficialmente de su marido. Así lo reveló el cónsul general de Indonesia en Guangzhou, Ben Perkasa Drajat.

«El Consulado General de Indonesia en Guangzhou está haciendo esfuerzos óptimos de protección para que la hermana RR pueda ser repatriada a través de una buena coordinación. entre autoridades locales y autoridades de Indonesia», dijo a ANTARA en Beijing el lunes.

Anteriormente se informó que Reni Rahmawati (24) era víctima del delito de trata de personas (TPPO) en China. Este caso fue revelado el 19 de septiembre de 2025, después de que la madre de Reni, Emalia, se quejara ante el gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, en Bandung, y dijera que su hija estaba cautiva en China.

Reni fue llevada a la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian, China, con su «marido», un ciudadano chino llamado Tu Chao Cai.

Reni fue víctima de la práctica de las novias por correo, es decir, el matrimonio de mujeres indonesias con hombres chinos a través de agentes por una determinada cantidad de dinero.

«Mañana martes (18/11), RR partirá hacia Bandung acompañado por el cónsul consular del Consulado General de Indonesia en Guangzhou, luego pasará por el gobernador de Java Occidental, Sr. Dedi Mulyadi», dijo Ben.

Confirmó que las autoridades locales habían emitido oficialmente los documentos de divorcio para Reni y Tu Chao Cai el 13 de noviembre de 2025.

«Al resolver este caso, el 10 de octubre de 2025, el Consulado General de Indonesia en Guangzhou verificó directamente el estado de la hermana de RR y no encontró evidencia de violencia. También dirigí una reunión con la familia del marido de RR y las autoridades locales hasta que se acordó poner fin al matrimonio de acuerdo con la ley local», dijo.

El lunes (17/11), en el Consulado General de Indonesia en Guangzhou, Reni fue entregado a la Policía de la República de Indonesia, representada por Kompol Nirwan Fakaubun de la División de Relaciones Internacionales y AKP Ade Saepudin de la Policía Regional de Java Occidental para su posterior procesamiento en Indonesia.

«Me gustaría agradecer al cónsul general y al personal del consulado general de Indonesia en Guangzhou por sus esfuerzos para repatriarme», dijo Reni en una declaración escrita.

Reni llegó a China el 18 de mayo de 2025 después de recibir una oferta de trabajo que pagaba entre 15 y 20 millones de IDR al mes a través de alguien en las redes sociales.