Últimas noticias sobre la construcción de las áreas legislativa y judicial del IKN, entrando en fase de construcción

Jacarta – Proyecto desarrollo Áreas Legislativa y Judicial en la capital del archipiélago (IKN), Kalimantan Oriental está ahora en fase construcciónluego de firmar previamente 20 paquetes de contratos para la segunda fase de construcción para el período 2025-2029.

En la segunda etapa inicialmente se firmaron 12 paquetes de proyectos en la zona, mientras que el jueves 4 de diciembre se continuó con la firma de 8 paquetes de contratos de obra, por lo que se firmaron un total de 20 paquetes, por lo que ahora continúa la fase de construcción.

«El jueves, hace dos días, se firmaron un total de ocho contratos, que cubren cinco paquetes de trabajo para edificios y un área de oficinas legislativas que consta de 16 edificios en una parcela de 41,81 hectáreas (ha)», dijo el sábado el jefe de la Autoridad IKN, Basuki Hadimuljono, en Nusantara.

La atmósfera de KIPP IKN en el distrito de Sepaku, regencia de North Penajam Paser, Kalimantan Oriental Foto : ANTARAFOTO/Aditya Nugroho

Otros contratos tramitados el mismo día fueron dos paquetes de obra para la construcción de edificios y un área de oficinas judiciales compuesta por cuatro edificios, construidos en un terreno de 15,15 ha.

Luego se desarrolló un paquete de trabajo para la construcción de oficinas de apoyo consistente en la construcción de la Oficina de la Autoridad IKN Fase II en tres edificios, construida en un área de 2,9 ha, y la Oficina de Policía de IKN Fase I en tres edificios en un área de 3,07 ha.

«Enfatizamos la importancia de la calidad en todas las etapas del desarrollo, la estética y la sostenibilidad ambiental. Este desarrollo de fase 2 debe ser mejor que antes. Creo que este desarrollo será un ejemplo para el mundo», dijo.

La firma del contrato en IKN, continuó, ilustra importantes avances en el desarrollo de las áreas Legislativa y Judicial hacia la capital política en 2028, así como el fortalecimiento de la aceleración de la fase 2 del desarrollo de IKN.

«Hasta la fecha, se han firmado 20 del total de 28 paquetes de trabajo de la Fase 2 (2025-2029), que consisten en 14 paquetes de desarrollo físico y 6 paquetes de gestión/supervisión de la construcción», dijo.

El costo de construcción de los edificios y áreas del Poder Legislativo y Judicial requiere un presupuesto de 12 billones de IDR que se paga mediante un plan plurianual.

«La construcción de las áreas Legislativa y Judicial es parte de una serie de proyectos prioritarios del gobierno para preparar una infraestructura moderna, eficiente y sostenible en IKN», dijo Basuki. (Hormiga)