Últimas noticias sobre la cabeza de la estatua de Soekarno que se volvió viral porque estaba inclinada en Indramayu: ¡Están siendo reparadas!

IndramayuVIVA – Estatua Primer Presidente de la República de Indonesia, Sukarnoque se encuentra en el área de la plaza Indramayu, Java Occidental, vuelve a estar en el centro de atención del público. la estatua viral después de que su cabeza pareciera estar inclinada, lo que provocó varios comentarios y la curiosidad de los internautas.

El incidente ocurrió el jueves (13/11) e inmediatamente atrajo la atención del público, tanto directamente como en las redes sociales.

Estatua de la cabeza del primer presidente de la República de Indonesia, Soekarno, inclinada en Indramayu

Según información del gobierno local, la pendiente cabeza La estatua de Soekarno no fue causada daño Natural, pero fue provocado por el colapso de una carpa utilizada para el evento de inauguración de Part Time PPPK. La carpa se derrumbó debido a los fuertes vientos y una de sus partes cayó sobre la estatua de cobre.

Este impacto provocó que el cuello de la estatua se dañara, provocando que la cabeza se inclinara hacia un lado.

La estatua, que no se construyó hasta 2023, finalmente fue retirada de su posición para someterse a un proceso de reparación. El Gobierno de la Regencia de Indramayu garantiza que la restauración de la estatua no se lleve a cabo al azar.

Citado VIVA de Instagram @fakt.indo El jueves 20 de noviembre de 2025, el jefe interino de la División de Vivienda y Asentamiento de Diskimrum Indramayu, Krisdiantoro, explicó que lo ideal sería que las reparaciones involucraran al fabricante de la estatua original para que la forma y las proporciones se mantuvieran como el diseño inicial.

La estatua inclinada de Bung Karno en la plaza Indramayu, Java Occidental Foto : Opi Riharjo/tvOne/Indramayu

El gobierno regional enfatizó que las reparaciones se llevarán a cabo inmediatamente una vez que se complete la identificación de los artesanos de las estatuas y se garantice que todos los requisitos técnicos sean seguros. Este paso se considera importante considerando que las dos estatuas son parte del nuevo ícono del espacio público de Indramayu, que es el centro de las actividades de los residentes.

Las reparaciones se pueden realizar rápidamente para que la estatua doble pueda volver a decorar la plaza como antes. Aunque llamó la atención por su condición inclinada, el gobierno aseguró que los daños no serían permanentes y podrían ser reparados.