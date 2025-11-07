Últimas noticias sobre Diana Pungky ‘Jinny Oh Jinny’, ¿parece joven pero nunca se ha operado?

Jacarta – No Diana Punky ciertamente familiar para los fanáticos de las telenovelas de la década de 2000. Esta bella actriz, nacida el 12 de marzo de 1974, saltó a la fama por su papel de la bella genio de la legendaria telenovela «Jinny Oh Jinny».

Además de ser conocida por sus encantadoras habilidades interpretativas, Diana también suele ser el centro de atención porque su apariencia no ha cambiado desde entonces: sigue siendo encantadora a pesar de que ahora tiene 51 años. ¡Vamos, desplázate más!

Sin embargo, detrás de su apariencia juvenil, Diana destacó que nunca se había sometido a una cirugía plástica. Admitió que sólo realiza de forma rutinaria diversos tratamientos para la piel y el cuerpo.

«Como me gusta el tratamiento, hice una clínica con mis amigos. El nombre es Andaru», dijo Diana Pungky citando la transmisión de YouTube, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Diana contó que su amor por el mundo de la belleza incluso la llevó a montar una clínica con varias compañeras. Sin embargo, no está cerrado a procedimientos no quirúrgicos como los rellenos.

«En realidad, el relleno de labios no es sólo para espesar como Kylie Jenner, no. Sino para dar volumen», explicó Diana Pungky.

Curiosamente, la estrella de telenovelas que también ha actuado con Indra L Bruggman tiene un secreto natural para mantener la belleza. Desde pequeño está acostumbrado a las tradiciones de aseo javanesas.

«Sí, soy javanesa. Así que me froto desde que era pequeña. Los exfoliantes javaneses son como exfoliantes. Medicinas a base de hierbas como esas», dijo Diana.

El hábito de beber hierbas medicinales y frotarse regularmente es una combinación confiable que lo hace lucir fresco hasta el día de hoy. Además de las medicinas herbarias, Diana también admite que ahora se está adaptando a un estilo de vida más moderno y saludable.

«En este momento, ya no es la temporada para la medicina herbaria, ¿verdad? Lo que quiero decir es medicina herbaria. Luego ahora hay adiciones adicionales como agua infundida, desintoxicación, así», dijo.

No sólo es conocida por su belleza, sino que también es interesante observar la trayectoria profesional de Diana. Comenzó a adentrarse en el mundo del espectáculo a los 13 años. Sin embargo, no a través de eventos de búsqueda de talentos como Cover Girl, sino por suerte a la hora de comprar.

«En ese momento estaba caminando por el supermercado con mamá. De repente alguien me preguntó: ‘¿Te gustaría ser modelo o no?’ «Entonces dije: ‘Pregúntale a mamá'», recordó Diana Pungky.