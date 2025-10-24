Últimas noticias sobre casos de fiestas sexuales gay en Surabaya, 29 participantes dan positivo en la prueba del VIH

SurabayaVIVA – La ciudad de Surabaya ha sido sacudida nuevamente por caso lo que conmocionó al público del país. Agentes de policía de Surabaya allanaron una fiesta entre personas del mismo sexo a la que asistían 34 hombres en un hotel de cinco estrellas en el centro de la ciudad.

Esta redada se llevó a cabo luego de que la policía recibiera informes del público que sospechaban que había actividades indecentes en el hotel.

Redada en fiesta de sexo gay en Surabaya Foto : Muelle. policía de surabaya

Una vez asegurados, todos partícipe El grupo fue llevado a la comisaría para ser interrogado. De los resultados de la prueba salud realizado por el Servicio de Salud de la ciudad de Surabaya (Dinkes), se reveló un hecho sorprendente: 29 de los 34 participantes dieron positivo al VIH.

AKBP Erika Purwana Putra, jefa de Samapta Polrestabes Surabaya, dijo que decenas de hombres fueron encontrados en una habitación, completamente desnudos, y eran sospechosos de realizar actividades que no estaban de acuerdo con las normas de decencia.

«Los estamos asegurando para una mayor investigación, así como para mantener el orden público y los valores morales de la comunidad. Instamos al público a informar si conocen actividades sospechosas y potencialmente ilegales», dijo Erika, citada por VIVA en Instagram. @fakt.indo viernes 24 de octubre

Cronología y hechos del caso

Este incidente ocurrió en la madrugada del domingo, cuando agentes conjuntos visitaron el lugar del evento que se desarrollaba a puerta cerrada. Esta actividad fue organizada por un hombre que también fue detenido en el operativo.

Después de la recopilación de datos y el examen inicial, todos los participantes fueron dirigidos inmediatamente a la Oficina de Salud para someterse a pruebas de detección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ITS). De los resultados del examen médico se desprende que la mayoría de los participantes estaban infectados por el VIH.

«De los 34 participantes que examinamos, 29 eran VIH positivos. Inmediatamente les brindamos atención y asistencia sanitaria», dijo la jefa del Servicio de Salud de la ciudad de Surabaya, Nanik Sukristina.

Curiosamente, según los resultados de la investigación inicial, la mayoría de los participantes no eran residentes nativos de Surabaya, sino que procedían de varias regiones de Java Oriental. Sin embargo, Nanik enfatizó que el gobierno de la ciudad no discriminará a nadie en el tratamiento médico.

La policía asegura que este caso no sólo será manejado desde una perspectiva moral, sino también en un contexto legal y de salud pública. Este caso se considera grave porque tiene el potencial de convertirse en un nuevo foco de transmisión del VIH en la zona de Surabaya.