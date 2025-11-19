Última predicción de ESPN Browns Malas noticias para Shedeur Sanders

Ahora que el marrones se han mudado de Dillon Gabriel a Shedeur Sanders–una decisión necesaria por la conmoción cerebral sufrida por Gabriel en la Semana 11 contra el cuervos–La presunción es que Sanders obtendrá, al menos, algo de pista para demostrar si merece el trabajo en el futuro. El debut fue una especie de desastre (4 de 16 pases, una intercepción, dos capturas) pero, para ser justos, Sanders fue arrojado al fuego con poca preparación.

En resumen, sin embargo, los dos intentos de los Browns de conseguir un mariscal de campo líder en la franquicia en el draft del año pasado, con Gabriel en la tercera ronda y Sanders en la quinta, parecen ser poco prometedores. Es muy probable que Cleveland regrese al draft en 2026, armado con dos selecciones de primera ronda, e intente traer al QB1 que la franquicia ha carecido durante la mayor parte de tres décadas.

Eso significa que la permanencia de Sanders como titular de los Browns podría ser un compromiso muy limitado.

Si no es Shedeur Sanders, ¿quién?

Ahora que estamos en el acto final de la temporada de fútbol americano universitario, los principales pronosticadores están publicando sus primeras versiones de 2026. NFL proyecciones del draft, y se supone ampliamente que los Browns están buscando un mariscal de campo.

Desafortunadamente, no es un gran draft para los mariscales de campo, pero podría ser mejor si la estrella de Oregon, Dante Moore, quien reemplazó a Gabriel en los Ducks, ingresa su nombre. Eso no es seguro, pero en ESPN, el gurú del draft Matt Miller tiene a Moore manteniendo su nombre y tiene a los Browns intercambiando con el Gigantes para asegurarlo.

Miller proyecta que los Browns cederán dos rondas de tercera ronda por el derecho de deslizarse y elegir a Moore.

Los Browns podrían recurrir a Dante Moore para reemplazar a Shedeur Sanders y Dillon Gabriel

Aquí está la perspectiva sobre un matrimonio Browns-Dante Moore, por Miller:

«No es una opción segura para declarar para 2026, dada su experiencia limitada (15 aperturas), pero la inclinación de Moore por realizar tiros difíciles desde bolsillos embarrados encajaría en Cleveland. Moore por sí solo no sería una solución rápida, pero emparejarlo con RB Quinshon Judkins y TE Harold Fannin Jr.. «Le daría a los Browns una ofensiva joven y llena de energía».

Young es uno de los puntos clave sobre Moore y uno de los signos de interrogación sobre él. Sólo tiene 20 años y no cumplirá 21 hasta el próximo mes de mayo. Ha lanzado para 2,190 yardas esta temporada en 10 juegos, con 21 touchdowns y cinco intercepciones.

Vale la pena señalar que, en el partido más importante de su temporada, la derrota 30-20 que sufrieron los Ducks contra Indiana, Moore acertó 21 de 34 con solo 186 yardas y dos intercepciones.

Los Browns obtienen QB cuya ‘caja de herramientas está cargada’

Moore es calificado como el prospecto número uno por sus colegas El gurú del draft de la NFL de ESPN, Mel Kiper Jr.por delante de Fernando Mendoza de Indiana, y Kiper señala que Moore tendría algunos “rasgos impresionantes” para un equipo como los Browns.

Escribe Kiper: «Moore inició cinco juegos en UCLA en 2023 antes de sentarse detrás de Dillon Gabriel en 2024, por lo que solo tiene 14 inicios en su carrera hasta la fecha. Moore todavía se está desarrollando y solo tendrá 20 años en el momento del draft. Pero la caja de herramientas está cargada y juega con verdadero dominio de la ofensiva de los Ducks. Veo mucha confianza en el juego de Moore; nada parece desconcertarlo».