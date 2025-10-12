Última lista de precios de cascos RSV, octubre de 2025

Jacarta – Industria timón El barrio vuelve a la actividad con la presencia de varios modelos de cascos RSV más nuevo en octubre de 2025. Esta marca de Indonesia es cada vez más popular gracias a su combinación de diseño moderno, gran comodidad y precios asequibles.

RSV ahora ofrece varios tipos de cascos que van desde integrales, media cara y con doble visera para diversas necesidades de conducción. Cada modelo está diseñado con tecnología de seguridad estándar internacional, garantizando la máxima protección en la carretera.

Ver VIVA Automotriz Domingo 12 de octubre de 2025, para la categoría integral, la serie RSV FFS21 es la elección favorita de muchos pilotos. Variantes como el FFS21 Black Glossy y el FFS21 White Glossy se venden por alrededor de IDR 849.000 y ofrecen una apariencia elegante con protección total.

Para los amantes del estilo deportivo, el RSV FFC21 Fiber Composite es superior gracias a su material de fibra compuesto, ligero y resistente. Modelos como el FFC21 Shingami y el FFC21 Poison Red Glossy tienen un precio de IDR 1.529.000 a IDR 1.799.000.



Un casco nuevo de RSV cuesta 600 mil IDR Foto : VIVA Automotriz/Muhammad Thoifur

Para aquellos que prefieren cascos prácticos, existe la serie FF500. Las variantes FF500 Black Glossy y FF500 Carbon Glossy se pueden obtener desde IDR 565.000 hasta IDR 725.000, y siguen siendo elegantes sin sacrificar la seguridad.

La doble visera SV300 es el objetivo de los conductores diarios debido a su comodidad y funcionalidad. Modelos como el SV300 Black Glossy y el SV300 Carbon Glossy se ofrecen en el rango de IDR 610.000 a IDR 725.000.

Mientras tanto, para los usuarios de cascos de media cara, el RSV New Windtail sigue siendo una opción popular. Este casco viene en varios colores atractivos, como Black Matte y Carbon Glossy, con precios que van desde IDR 550.000 hasta IDR 600.000.

Para los amantes del estilo retro, la serie RSV Classic ofrece un aspecto clásico con un toque moderno. Variantes como Classic Black Doff y Classic Charcoal Glossy tienen un precio de alrededor de IDR 470.000, adecuadas para motociclistas o motociclistas de estilo antiguo.

Sin olvidar que la serie RSV Odezzy tiene precios asequibles, a partir de IDR 329.000. Varias opciones de colores, como Silver Glossy, Horizon Lime y Canyon Beige, lo hacen ideal para usuarios jóvenes que desean lucir elegantes.