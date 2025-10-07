Última lista de 5 motos eficientes en combustible, no es necesario detener con frecuencia en la estación de servicio

Yakarta, Viva – Elegir una moto que sea eficiente en combustible es importante en medio del stock de tipos de combustible gas que recientemente ha sido raro en algunas estaciones de servicio privadas. Además de ahorrar costos, las motos de bajo consumo de combustible también son más amigables con el medio ambiente porque producen emisiones más bajas.

2025 trae varios modelos nuevos y actualizaciones tecnológicas que hacen que el consumo de gasolina sea más eficiente. La tendencia de las motocicletas económicas ahora está respaldada por innovaciones en motores ESP, núcleo azul y tecnología híbrida suave.

Grandes fabricantes como Honda, Yamaha y Suzuki están compitiendo para ofrecer alta eficiencia sin sacrificar el rendimiento. Con la última tecnología, los conductores pueden viajar largas distancias sin preocuparse por detenerse con frecuencia en la estación de servicio.

De la búsqueda de Viva Otomotif, martes 7 de octubre de 2025, una de las motos más populares en esta categoría es el Honda Scoopy. Esta moderna moto de estilo retro está equipada con un motor ESP de 110 cc con un sistema de inyección PGM-Fi y una función de sistema de parada de ralentí (ISS). La función ISS apagará automáticamente el motor cuando se detenga por un momento, de modo que la gasolina no se desperdicie.

El Honda Scoopy también está equipado con un panel informativo del medidor de analógico digital y luces LED de ahorro de energía. Su capacidad troncal de 15.4 litros lo hace práctico para el uso diario. Con un consumo promedio de 58 kilómetros por litro, Scoopy es la opción correcta para los usuarios jóvenes que desean lucir elegantes y ahorrar dinero.

El Yamaha Gear Ultima Hybrid 125 es el nuevo buque insignia de Yamaha en el eficiente segmento de scooter. Esta moto utiliza tecnología híbrida de núcleo azul que combina energía del motor de gasolina con energía eléctrica para una aceleración inicial suave. Esta combinación no solo hace que la moto sea más receptiva, sino también muy económica con un consumo de más de 60 kilómetros por litro.

El Gear Ultima Hybrid también está equipado con una función de sistema de inicio y parada que es similar a Honda’s, así como un generador de motor inteligente que hace que el motor suene más suave. También hay una toma de corriente para cargar dispositivos mientras conduce. El diseño es duro y ergonómico, adecuado para la movilidad activa en las zonas urbanas.

Honda Beat nunca está ausente de la lista de motos eficiente de combustible. Su motor ESP de 110 cc está equipado con PGM-Fi y ISS que puede reducir el consumo a 60 kilómetros por litro. Esta moto también utiliza un marco ESAF liviano, lo que lo hace ágil y estable en diversas condiciones de la carretera.