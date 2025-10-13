Última condición: Lesti Kejora, embarazada de su tercer hijo, las hormonas inestables te dan ganas…

Jacarta – Lesti Kejora Actualmente está embarazada y esperando la llegada de su tercer hijo. A diferencia de los otros dos niños, esta vez Lesti Kejora aparentemente enfrentó fluctuaciones hormonales que fueron lo suficientemente drásticas como para hacer que le brotara acné en la cara. No solo el acné, debido a las malas hormonas, las emociones de la bailarina también son confusas.

Lesti reveló que durante el embarazo de su tercer hijo, se enojó más con la gente que la rodeaba. ¡Vamos, desplázate más!

«Este embarazo, las hormonas son un poco desordenadas, muy irregulares. Luego las emociones también son un poco malas, no estables, se quejan, todo el mundo se enoja», dijo Lesti Kejora citando una transmisión de YouTube, el lunes 13 de octubre de 2025.

Como resultado de este mal humor, la gente alrededor de Lesti Kejora se vio afectada. De hecho, muchas personas intentan hablar amablemente con sus esposas. RZKY MATA pero terminó molestándolo y regañandolo nuevamente.

«Te regañan, lo que sea. Aunque lo digas amablemente, esto es para una discusión, siempre lo puenteas primero, porque tienes miedo de que sea yo quien malinterprete», dijo.

Por supuesto, este drástico cambio de humor sorprendió a la gente que rodeaba a Lesti, incluido su marido. Rizky Billar, quien es el que más interactúa todos los días, opta por ser paciente y trata de comprender los cambios emocionales de su esposa.

Rizky Billar entiende que las emociones que siente Lesti Kejora son comunes durante el embarazo.

La forma más efectiva que siempre hace Rizky Billar es invitar a su esposa a bromear. Según él, al crear un ambiente agradable, Lesti puede volver a calmarse.

«Es natural, el nombre de condición inestable generalmente es causado por las hormonas del embarazo. Sí, expliquemos, es lo mismo que hacer una broma. Luego, unos minutos después, lo olvidamos», dijo Billar.

A pesar de los cambios de humor y la inestabilidad hormonal, Rizky Billar asegura que Lesti Kejora se encuentra en buenas condiciones durante el embarazo de su tercer hijo. También espera que los fanáticos no se preocupen porque la distancia entre el futuro tercer hijo y su segundo hijo es bastante cercana.

«No hay necesidad de preocuparse, porque a muchas personas les preocupa si es seguro que el tercer niño esté cerca el uno del otro a varias distancias, simplemente cálmate, sólo reza», dijo Rizky Billar.