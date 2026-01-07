Última Condición De La Víctima De La Patada De Kung Fu De La Liga 4, Ricky Kambuaya Critica Enérgicamente Al Árbitro

VIVA – Varios artículos del canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares a lo largo del miércoles 7 de enero de 2026. Uno de ellos está relacionado con el estado actual de la víctima Firman Nugraha. patadas de kung fu en la Liga 4.

Otros artículos más populares destacaron duras críticas. Ricky Kambuaya hacia el árbitro que dirigió el partido Dewa United vs Bhayangkara FC el lunes 5 de enero de 2025.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Condición actual de Firman Nugraha, víctima de la patada de Kung Fu del jugador del PS Putra Jaya en la Liga 4



Estado actual de Firman Nugraha, víctima de la patada de Kung Fu del jugador del PS Putra Jaya

La competición de la Liga 4 está en el punto de mira tras el incidente de la patada de kung fu perpetrada por un jugador del PS Putra Jaya PasuruanHilmi Gimnastiar contra los jugadores Perseta 1970 Tulungagungdijo Nugraha.

2. Kambuaya critica duramente al árbitro en el partido entre Dewa United y Bhayangkara: si el árbitro toma partido, no progresaremos



Capitán del Dewa United, Ricky Kambuaya

El Dewa United Banten FC tuvo que irse a casa sin puntos ante Bandar Lampung. En la continuación de la semana 16 de la BRI Super League 2025/26, el equipo apodado Tangsel Warriors perdió 0-1 ante Bhayangkara Presisi Lampung FC en el estadio PKOR Sumpah Pemuda, el lunes 5 de enero de 2026 por la tarde.

3. ¡Ha comenzado la Copa Asiática Sub-23 2026! Querida Selección Nacional de Indonesia Sub-23 no participando



La selección de Indonesia Sub-23 se ha clasificado para la Copa Asiática Sub-23 de 2024

La Copa Asia Sub 23 2026 se celebrará oficialmente del 6 al 24 de enero de 2026. El torneo de categorías juveniles más prestigioso de Asia se celebró en Arabia Saudita y contó con la participación de los mejores equipos de varios países.

4. PSSI dijo después de la Ley Hilmi Gimnastiar para la Vida

Muhammad Hilmi Gimnastiar tuvo que aceptar un destino oscuro. El jugador de Putra Jaya Pasuruan fue condenado a una suspensión de por vida de actividades en el mundo del fútbol por el Comité Disciplinario (Komdis) de la Asociación Provincial de Java Oriental (Asprov) del PSSI.

