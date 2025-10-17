Última clasificación de la FIFA: la selección de Indonesia superada por Malasia

Jacarta – Clasificación FIFA equipo nacional de indonesia Volvamos a la última actualización publicada por la federación mundial de fútbol el viernes, que ahora se encuentra a continuación. Selección Nacional de Malasia.

Lea también: La RPD expone los dos ‘pecados’ de Patrick Kluivert que hicieron que la selección nacional de Indonesia fracasara en el Mundial



Después de bajar un nivel hasta el puesto 119 el 18 de septiembre, ahora en la última actualización, la clasificación de Garuda ha vuelto a caer hasta el puesto 122.

La caída de Indonesia en la clasificación no puede separarse de los resultados que lograron en la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 en la zona del Grupo C de Asia la semana pasada cuando fueron derrotados por Arabia Saudita 2-3 e Irak 0-1.

Lea también: Una serie de polémicas en el caso de Patrick Kluivert que fue oficialmente despedido, ¡aquí tenéis las últimas novedades!



Además de no clasificar a Indonesia para el Mundial de 2026, estas dos derrotas también hicieron que Indonesia perdiera 13,21 puntos y ahora se encuentre en el puesto 122 del mundo con 1144,73 puntos.

Mientras tanto, los dos equipos que vencieron a Indonesia, Arabia Saudita e Irak subieron un nivel.

Lea también: Abarrotados en las redes sociales, los internautas de Oriente Medio también comentan la suerte de Patrick Kluivert en la selección de Indonesia



Arabia Saudita, que se clasificó para el Mundial de 2026, subió al puesto 58 (1427,37 puntos), mientras que Irak ascendió al 57 (1428,69 puntos).

Uno de los países que ha reemplazado a Indonesia es Malasia.

El país vecino ascendió al puesto 118 en la clasificación mundial desde el 123 después de dos victorias contra Laos (3-0 y 5-1) en las eliminatorias de la Copa Asiática 2027. Las dos victorias le dieron a Malasia 13,3 puntos adicionales y elevaron su total de puntos a 1161,53 puntos.

El país del sudeste asiático con el ranking más alto en el último ranking de la FIFA es Tailandia, tras ser el único equipo entre los 100 primeros.

El País del Elefante Blanco ocupa el puesto 96 en el mundo con 1235,36 puntos.

De Asia, Japón sigue siendo el equipo con mayor ranking. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu ocupa el puesto 19 con 1645,34 puntos. Por debajo de Japón, está Irán en el puesto 21 (1.618,28 puntos) y Corea del Sur en el puesto 22 (1.593,92 puntos).

España sigue liderando el ranking FIFA con 1.880,76 puntos. Le sigue Argentina que vuelve a ocupar el segundo lugar con 1.872,43 puntos, y le sigue Francia con 1.862,71 puntos.

La última clasificación mundial de la FIFA se actualizará nuevamente el 21 de noviembre después de un calendario de partidos internacionales jugados del 9 al 17 de noviembre. (Hormiga)