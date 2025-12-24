Última clasificación de la FIFA de la ASEAN, la selección nacional de Indonesia cayó del top 3

Jacarta – La Federación Mundial de Fútbol (FIFA) publicó otra actualización sobre la clasificación mundial de selecciones nacionales el lunes 22 de diciembre de 2025. Esta actualización es la última referencia para la posición de las potencias futbolísticas mundiales, incluido el mapa competitivo de los países del Sudeste Asiático.

En el lanzamiento, Selección Nacional de Indonesia aún no ha experimentado un cambio de posición. El equipo de Garuda sigue ocupando el puesto 122 en el mundo, mientras que también ocupa el cuarto lugar en la región del Sudeste Asiático, justo por debajo de Malasia.

La actualización del ranking FIFA al 22 de diciembre de 2025 incluye 210 selecciones nacionales. Anteriormente, la FIFA publicó por última vez la clasificación mundial el 19 de noviembre de 2025, mientras que la próxima actualización está programada para el 19 de enero de 2026.



Tanto la selección de Indonesia como la de China aspiran a su primera victoria en esta ronda de clasificación.

El sistema de ranking FIFA se basa en puntos acumulados que pueden aumentar o disminuir según los resultados de los partidos oficiales disputados por cada selección nacional.

Según el sitio web oficial de la FIFA, la selección de Indonesia ha acumulado 1.144,73 puntos y ocupa el puesto 122 del mundo. Esta posición sitúa a Indonesia en el cuarto lugar del Sudeste Asiático, un nivel por debajo de Malasia, que ocupa el puesto 121 en el mundo con 1.145,89 puntos.

En la región del sudeste asiático, Tailandia sigue siendo el equipo mejor clasificado. El equipo War Elephant está en el puesto 96 del mundo con 1.243,27 puntos, seguido de Vietnam en el puesto 107 del mundo con 1.189,51 puntos.

Mientras tanto, aquí está la lista completa de rankings de países. ASEAN al 22 de diciembre de 2025:

Tailandia (96) – 1.243,27 puntos Vietnam (107) – 1.189,51 puntos Malasia (121) – 1.145,89 puntos Indonesia (122) – 1.144,73 puntos Filipinas (136) – 1.090,95 puntos Singapur (148) – 1.050,35 puntos Myanmar (163) – 990,81 puntos Camboya (179) – 911,54 puntos Brunéi Darussalam (188) – 875,78 puntos Laos (190) – 871,16 puntos Timor Oriental (198) – 835,55 puntos

A nivel mundial, España encabeza el ranking FIFA a 22 de diciembre de 2025 con 1.877,18 puntos. Los puestos dos y tres los ocupan Argentina y Francia. Japón es el representante de Asia con mayor ranking, en la posición 18 del mundo.



El jugador de la selección de Vietnam, Nguyen Quang Hai, contra la selección de Indonesia

Las siguientes son las 20 mejores clasificaciones mundiales de la FIFA al 22 de diciembre de 2025:

España: 1877,18 puntos Argentina: 1873,33 puntos Francia: 1870,00 puntos Inglaterra: 1834,12 puntos Brasil: 1760,46 puntos Portugal: 1760,38 puntos Países Bajos: 1756,27 puntos Bélgica: 1730,71 puntos Alemania: 1724,15 puntos Croacia: 1716,88 puntos Marruecos: 1716,34 puntos Italia: 1702,06 puntos Colombia: 1701,30 puntos Estados Unidos: 1681,88 puntos México: 1675,75 puntos Uruguay: 1672,62 puntos Suiza: 1654,69 puntos Japón: 1650,12 puntos Senegal: 1648,07 puntos Irán: 1617,02 puntos.

Si miramos atrás, la clasificación de la selección nacional de Indonesia muestra una dinámica bastante significativa durante el último año. Indonesia ocupó el puesto 125 en noviembre de 2024, cayó al 127 en diciembre de 2024 y luego ascendió al 123 en abril de 2025.