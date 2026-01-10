Última actualización sobre la situación de Irán tras el estallido de disturbios masivos

Jacarta – Policía Irán revela las últimas condiciones en el país actualmente. Se dice que la situación en todo Irán se calmó al día siguiente. disturbios amplio público en el país.

El portavoz de la policía iraní, Saeed Montazer Al-Mahdi, explicó que sólo había un pequeño número de casos en varias ciudades que involucraban a grupos que él describió como ‘terrorista’

«Según las observaciones sobre el terreno, la situación social en varias ciudades del país se ha calmado», dijo Al-Mahdi citado por la agencia de noticias iraní IRNA el sábado 10 de enero de 2026.

Explicó que las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre en medio del debilitamiento de la moneda local, el rial iraní. Los manifestantes se quejaron de la fuerte volatilidad del tipo de cambio y su impacto en los precios mayoristas y minoristas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente a las autoridades iraníes en medio de las protestas. El viernes, Trump dijo que Washington se involucraría y «los golpearía muy fuerte en sus puntos débiles» si los manifestantes murieran durante los disturbios en Irán.

Más temprano el viernes, los medios iraníes informaron que los manifestantes dañaron propiedades privadas y estatales en Teherán.

Mientras tanto, el alcalde de la capital, Alireza Zakani, habló de los ataques perpetrados por los participantes en los disturbios públicos del 8 de enero contra instalaciones de las fuerzas de seguridad, el incendio de autobuses y camiones de bomberos, así como los ataques a bancos.

Mientras tanto, la televisión estatal informó que hubo víctimas durante el incidente, pero no precisó de qué lado procedían. Irán está experimentando un período de alta inflación, y el Banco Central fijó la tasa de inflación anual en 38,9 por ciento.

El tipo de cambio no oficial del dólar estadounidense, que se situaba en unos 50.000 riales (unas 842 rupias) antes de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en mayo de 2018, ahora ha saltado a unos 1,4 millones de riales (unas 23.595 rupias) en el mercado abierto. (Hormiga)