¡Última actualización! Lista de 32 países que han asegurado entradas para el Mundial de 2026, quedan 16 plazas más

Jacarta – Título Copa del Mundo 2026 acercándonos a la fase final de la clasificación. Hasta mediados de noviembre de 2025, 32 países tienen boletos confirmados para la final que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Con un total de 48 participantes, todavía quedan 16 plazas que se disputarán en las restantes eliminatorias y playoffs entre confederaciones.

El dominio de los grandes equipos sigue siendo visible, pero las sorpresas de Asia y África también acaparan el espectáculo. Países como Uzbekistán, Jordania y Sudáfrica animarán el evento del próximo año.

Mientras tanto, desde Europa, la atención está puesta selección noruega quien finalmente regresó a un Mundial por primera vez desde 1998 tras asegurarse un boleto tras vencer a Italia por 4-1.



Erling Haal, jugador de la selección noruega

Otro equipo europeo que acaba de clasificarse es selección de portugal que venció con éxito a Armenia por 9-1. Este es el noveno Mundial para Portugal o el séptimo consecutivo.

La siguiente es una lista de 32 países que se han clasificado para la Copa del Mundo 2026:

1. Canadá

2. México

3. Estados Unidos

4. Japón

5. Nueva Zelanda

6. Corea del Sur

7. Irán

8. Uzbekistán

9. Jordania

10.Australia

11. Argentina

12. Brasil

13.Uruguay

14.Ecuador

15.Colombia

16.Paraguay

17. Marruecos

18. Túnez

19.Senegal

20. Ghana

21. Egipto

22. Argelia

23. Sudáfrica

24. Tanjung Verde

25. Inglaterra

26. Francia

27. Croacia

28.Portugal

29. Catar

30. Arabia Saudita

31. Costa de Marfil

32. Noruega

Con las últimas 16 entradas restantes, se espera que la competencia sea aún más reñida. Varios países importantes como Italia, Nigeria, Turquía y Alemania todavía luchan por mantener sus posibilidades de aparecer en el mayor evento futbolístico del mundo.

El Mundial de 2026 será la edición más grande de la historia, con un total de 48 participantes, un nuevo formato de grupos y tres países anfitriones listos para presentar el torneo más espectacular de la historia.