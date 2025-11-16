¡Última actualización! Lista de 32 países que han asegurado entradas para el Mundial de 2026, quedan 16 plazas más

Lunes 17 de noviembre de 2025 – 05:16 WIB
Jacarta – Título Copa del Mundo 2026 acercándonos a la fase final de la clasificación. Hasta mediados de noviembre de 2025, 32 países tienen boletos confirmados para la final que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
Lea también:
Sin Ronaldo, la selección portuguesa se clasificó oficialmente para el Mundial 2026 tras masacrar a Armenia
Con un total de 48 participantes, todavía quedan 16 plazas que se disputarán en las restantes eliminatorias y playoffs entre confederaciones.
El dominio de los grandes equipos sigue siendo visible, pero las sorpresas de Asia y África también acaparan el espectáculo. Países como Uzbekistán, Jordania y Sudáfrica animarán el evento del próximo año.
Mientras tanto, desde Europa, la atención está puesta selección noruega quien finalmente regresó a un Mundial por primera vez desde 1998 tras asegurarse un boleto tras vencer a Italia por 4-1.
Lea también:
Sin la Selección de Indonesia, esta es la lista de 29 equipos que se clasificarán para el Mundial 2026
Otro equipo europeo que acaba de clasificarse es selección de portugal que venció con éxito a Armenia por 9-1. Este es el noveno Mundial para Portugal o el séptimo consecutivo.
La siguiente es una lista de 32 países que se han clasificado para la Copa del Mundo 2026:
1. Canadá
2. México
3. Estados Unidos
4. Japón
5. Nueva Zelanda
6. Corea del Sur
7. Irán
8. Uzbekistán
9. Jordania
10.Australia
11. Argentina
12. Brasil
13.Uruguay
14.Ecuador
15.Colombia
16.Paraguay
17. Marruecos
18. Túnez
19.Senegal
20. Ghana
21. Egipto
22. Argelia
23. Sudáfrica
24. Tanjung Verde
25. Inglaterra
26. Francia
27. Croacia
28.Portugal
29. Catar
30. Arabia Saudita
31. Costa de Marfil
32. Noruega
Con las últimas 16 entradas restantes, se espera que la competencia sea aún más reñida. Varios países importantes como Italia, Nigeria, Turquía y Alemania todavía luchan por mantener sus posibilidades de aparecer en el mayor evento futbolístico del mundo.
El Mundial de 2026 será la edición más grande de la historia, con un total de 48 participantes, un nuevo formato de grupos y tres países anfitriones listos para presentar el torneo más espectacular de la historia.
¡Erling Haaland es feroz! Noruega consigue entradas para el Mundial de 2026 tras vencer a Italia
La selección de Noruega se aseguró una plaza para el Mundial de 2026 tras lograr una sensacional victoria sobre Italia con un aplastante marcador de 4-1.
VIVA.co.id
17 de noviembre de 2025