Última actualización de la clasificación FIFA de la selección nacional de fútbol sala de Indonesia

VIVA – Selección Nacional de Fútbol Sala Indonesia registró importantes logros a nivel internacional tras ocupar el puesto 24 en el mundo Clasificación Mundial de la FIFA Último Futsal con un total de 1190,97 puntos.

Según la clasificación, Indonesia también se encuentra entre los seis primeros en Asia, compitiendo directamente con países fuertes como Tailandia, Japón, Vietnam y Uzbekistán.

Según Good News From Indonesia (GNFI), el sistema de evaluación del fútbol sala del Ranking Mundial de la FIFA se basa en una serie de indicadores, que van desde los resultados de los partidos internacionales, el nivel de fuerza de los oponentes, la consistencia del desempeño del equipo hasta los logros en torneos oficiales reconocidos por la FIFA.



Selección de Indonesia en la Copa Asiática de Fútbol Sala 2026

Este aumento en el ranking no puede separarse de un período positivo. Selección Nacional de Fútbol Sala de Indonesia en el período 2025-2026. Bajo el liderazgo del entrenador Héctor Souto, el equipo Garuda logró registrar varios logros a nivel regional y continental, entre ellos ganar Copa AFF de fútbol sala 2024/2025, Four Nations Cup 2025, SEA Games 2025, además de aparecer competitivamente en Copa Asiática de Fútbol Sala 2026.

Esta serie de resultados fue el factor principal que impulsó los puntos de Indonesia en la clasificación de la FIFA. La constancia al enfrentarse a equipos asiáticos fuertes y ganar en torneos oficiales contribuye significativamente a la acumulación de puntos.

Actualmente, Indonesia compite ferozmente con varios países de fútbol sala establecidos en Asia. Tailandia ocupa el puesto 11 en el mundo con 1319,33 puntos, seguida por Japón en el puesto 13 y Vietnam en el puesto 20. Uzbekistán e Indonesia están justo debajo, mostrando una competencia cada vez más estrecha en la región asiática.

A nivel mundial, Brasil sigue liderando la clasificación mundial de fútbol sala masculino con 1.674,04 puntos, seguido de Portugal, España y Argentina. Mientras tanto, Irán es el país asiático con mayor ranking en el quinto lugar del mundo.

10 Lista de clasificaciones mundiales de la FIFA para el fútbol sala masculino

Brasil: 1674,04 puntos Portugal: 1536,17 puntos España: 1.529,67 puntos Argentina: 1515,75 puntos Irán: 1484,23 puntos Marruecos: 1481,26 puntos Rusia: 1435,77 puntos Ucrania: 1415,81 puntos Kazajstán: 1400,60 puntos Francia: 1357,50 puntos

10 Lista del ranking mundial de fútbol sala de la FIFA para hombres asiáticos

5. Irán: 1484,23 puntos

11. Tailandia: 1319,33 puntos

13. Japón: 1282,47 puntos

20. Vietnam: 1201,03 puntos

22. Uzbekistán: 1195,21 puntos

24. Indonesia: 1190,97 puntos

28. Afganistán: 1156,46 puntos

37. Irak: 1113,58 puntos

40. Kuwait: 1084,28 puntos

43. República Kirguisa: 1070,12 puntos