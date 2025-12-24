¡Ulama de Java Oriental Gus Yazid arrastrado en el caso TPPU! Sospechoso, arrestado por la noche y ahora detenido

Jacarta – Equipo conjunto de investigación del Fiscal General Junior para Delitos Especiales (JAM Pidsus) Fiscalía Agung, junto con el Equipo de Investigación del Fiscal Superior de Java Central, determinó que los ulamas de Java Oriental, Ahmad Yazid Basyaiban alias Gus Yazid como sospechar.

El interesado fue nombrado sospechoso en un caso penal de lavado de dinero (TPPU) relacionado con la compra y venta de terrenos por parte de Cilacap Regency BUMD. El sospechoso fue identificado después de que el equipo de investigación encontró pruebas iniciales suficientes.

«En el proceso de investigación, el equipo de investigación encontró pruebas iniciales suficientes para nombrar al hermano AY (GY) como sospechoso de haber cometido el delito de lavado de dinero (TPPU)», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, el miércoles 24 de diciembre de 2025.



Gus Yazid (gorra negra) se convirtió en sospechoso y fue arrestado

Gus Yazid es sospechoso de recibir o controlar el producto de un acto criminal de corrupción en una transacción de compra y venta de tierras de aproximadamente 700 hectáreas por parte de BUMD PT Cilacap Segara Artha con un valor de hasta 20 mil millones de IDR. Gus Yazid fue arrestado por un equipo de investigadores el martes 23 de diciembre de 2025 por la noche.

El arresto se produjo en su residencia en la zona de Bekasi, Java Occidental, alrededor de las 22.30 horas. Después de ser arrestado, el sospechoso fue llevado inmediatamente a la Fiscalía Superior de Java Central. Llegó a Semarang en la madrugada del miércoles 24 de diciembre de 2025, alrededor de las 05.00 horas, para ser examinado más a fondo por los investigadores.

A continuación, los investigadores detuvieron a Gus Yazid en la penitenciaría de clase I de Semarang. La detención se llevará a cabo durante los próximos 20 días, a partir del 24 de diciembre de 2025. Por sus acciones, el sospechoso AY fue acusado en virtud del artículo 3, artículo 4 y artículo 5 de la Ley de la República de Indonesia Número 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación del Blanqueo de Dinero.

«El sospechoso AY (GY) fue acusado en virtud del artículo 3, artículo 4, artículo 5 de la Ley No. 8 de 2010 de la República de Indonesia sobre Prevención y Erradicación del Delito de Blanqueo de Dinero», dijo nuevamente.