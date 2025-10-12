UIN Jakarta y NL Knowledge House acuerdan cooperación estratégica para fortalecer la investigación y la educación entre Indonesia y Holanda

Jacarta – Las relaciones en materia de educación e investigación entre Indonesia y los Países Bajos han vuelto a recibir un fuerte impulso. La Universidad Islámica Estatal Syarif Hidayatullah (UIN) de Yakarta y NL Knowledge House firmaron oficialmente Carta de intención (LoI) para fortalecer la colaboración en los campos de la educación superior y la investigación, jueves 9 de octubre de 2025, en Yakarta.

Este fichaje forma parte de una serie de actividades Semana de la Educación y la Investigación entre Indonesia y los Países Bajos (GANADOR) 2025, evento anual destinado a fortalecer las relaciones académicas entre ambos países.

En un comunicado oficial, se afirmó que esta colaboración fue diseñada para ampliar la participación de estudiantes, investigadores e instituciones de Indonesia y Países Bajos. El enfoque principal incluye el desarrollo de Living Labs, la organización de actividades conjuntas, así como el aumento de la capacidad académica a través de intercambios y talleres.

El acuerdo fue firmado por el Prof. Asep Saepudin Jahar, Canciller UIN Yakartay Ruard Ganzevoort, presidente de NL Knowledge House. En su discurso, el Prof. Asep enfatizó que esta colaboración es un paso estratégico para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en temas globales como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión sostenible del agua.

«La UIN Yakarta participará directamente en varios proyectos Living Labs iniciados por socios holandeses. Esta es una gran oportunidad para ampliar nuestra red académica y fortalecer nuestra capacidad de investigación internacional», dijo el profesor Asep en una declaración escrita el domingo 12 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el Viceministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministerio de Educación y Tecnología) estela cristianquien también estuvo presente en el evento, saludó esta iniciativa. Consideró que este tipo de cooperación transfronteriza era importante para acelerar el progreso de la investigación y el desarrollo científico en Indonesia.

«Con esta LoI se espera que más estudiantes e investigadores tengan la oportunidad de desarrollarse en un ecosistema de investigación innovador y colaborativo», afirmó.

A este evento también asistió SE David van Weel, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. En su discurso, destacó el compromiso del gobierno holandés de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales a través de los sectores de educación e investigación. Considera que una colaboración científica como esta es una base importante para afrontar desafíos globales cada vez más complejos.