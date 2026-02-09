UIDAI completa actualizaciones biométricas obligatorias para 1 crore de escolares







El custodio de Aadhaar, UIDAI, ha completado actualizaciones biométricas obligatorias (MBU) para un millón de escolares que cubren 83.000 escuelas en todo el país, según un comunicado oficial. Siempre que huellas dactilares y la información del iris al cruzar las edades de 5 y 15 años, es un requisito imprescindible para los niños.

