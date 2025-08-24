UI disculpa la ley académica pro-israel Peter Berkowitz se convierte en orador, admite khilaf

Yakarta, Viva – Universidad de Indonesia (Ui) Entregando una disculpa después de invitar al Prof. Peter Berkowitz de las Instituciones Hoover, Universidad de Stanford, en la introducción del Sistema Académico de Postgrado de UI (PSAU) el sábado 23 de agosto de 2025 en Balairung, UI Campus Depok.

El profesor Peter Berkowitz de los Estados Unidos estuvo presente como orador en la bienvenida del nuevo estudiante de posgrado de la UI en 2025. Peter Berkowitz es un erudito que expresó activamente su apoyo a Israel. Es una figura sionista y defensor del genocidio israelí en la tira de Gaza.

La UI admitió que no tuvo cuidado al ver los antecedentes del orador desde el extranjero, el profesor Peter Berkowitz (las instituciones Hoover – Universidad de Stanford), en el evento de orientación de New Student.

«Con toda humildad, UI admitió que no tenía cuidado, y para esa IU se disculpó profusamente a todas las personas indonesias por los errores en la falta de grabación al hacer una verificación de antecedentes sobre la persona en cuestión», escribió UI en su comunicado de prensa oficial el domingo 24 de agosto de 2025.

La UI explicó los discursos preparados en la actividad destinados únicamente a proporcionar perspectivas de las principales figuras institucionales del mundo en las humanidades sociales y la ciencia, la tecnología, las técnicas y las matemáticas (STEM).

Durante el candidato para el Presidente, UI consideró que el Prof. Peter Berkowitz (Instituciones Hoover – Universidad de Stanford) y el Dr. Ir. Sigit P. santosa (Pt Pindad, los mejores ex alumnos del MIT de Technova en Indonesia) se encuentra entre los mejores nombres del extranjero y en el país en los campos relacionados.

«No hay otro propósito para brindar oportunidades para que las dos cifras dan discursos que no sean para fines académicos. El discurso completo de las dos figuras en el evento PSAU puede ser visto nuevamente por todas las partes en el canal oficial de YouTube de la Universidad de Indonesia, donde el contenido del discurso es realmente puro sobre lo que se espera», dijo UI en su declaración oficial.

La interfaz de usuario entiende la reacción y la preocupación pública que surge debido al discurso pronunciado por uno académico Invitados en la actividad de PSAU. «Este caso se convierte en un aprendizaje y una forma de atención positiva a la interfaz de usuario para que sea más selectivo y sensible al considerar varios aspectos al invitar a los académicos internacionales en el futuro», dijo.

La UI enfatizó que sigue siendo consistente en las actitudes y establecimientos basados ​​en la Constitución de Indonesia, la Constitución de 1945 de la República de Indonesia, que continúa luchando por el colonialismo por encima del mundo, debe ser abolida, incluida la fomento de apoyar la lucha del pueblo palestino para enfrentar el colonialismo que lleva a cabo por Israel.

UI apoya plenamente la independencia para el pueblo palestino. Esto fue transmitido directamente por el Rector de la UI al embajador palestino durante su visita a la UI el 17 de enero de 2025.

«La Universidad de Indonesia (UI) expresó su gratitud a todas las partes por la crítica y el aporte como parte de la libertad de expresar opiniones constructivas», escribió UI.

Se sabe que Peter Berkowitz, un funcionario intelectual y ex estadounidense en el primer período del presidente Donald Trump, fue registrado como uno de los arquitectos de la justificación narrativa para las acciones militares israelíes que habían matado a miles de civiles, incluidos niños y mujeres, en la Franja de Gaza.

También es conocido como una figura que ha escrito muchos artículos que apoyan el genocidio en Palestina. En sus opiniones, sus puntos de vista eran claramente muy parciales y siempre usaban la perspectiva colonial e ignoraban las opiniones académicas sobre los derechos de la nación palestina.

La presencia de Peter Berkowitz en las actividades de PSAU provocó una reacción negativa de los ciudadanos. Lamentaron, la UI como una institución educativa bien conocida en Indonesia no verificó los antecedentes invitados de invitados.