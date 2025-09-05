UI declara a Agus-Bintang Sah como presidente y vicepresidente de BEM UI 2025

DePok, Viva – Universidad de Indonesia (UI) afirmó que Agus Setiawan y Bintang Maranatha Utama (Agus-Bintang) han sido legalmente presidente y vicepresidente de la Junta Ejecutiva Alumno (Bend) Período de cebolla 2025.

Leer también: Viceprimer Ministro británico de posponía después de no pagar el impuesto a la compra de la propiedad



«Esta decisión fue tomada como un paso para resolver la situación de la crisis de liderazgo Bueno ui Lo que sucedió después de la elección de BEM UI 2024 BEM (Pemira) «, dijo el jefe de la Sub Dirección de la Organización Estudiantil de Asuntos Estudiantiles y la Beca de la UI Yudi Ariesta Chandra en una declaración escrita recibida en Yakarta el viernes.

En un comunicado de prensa de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Beca de UI con fecha del 4 de septiembre de 2025, se afirmó que Agus-Bintang había sido legítimo para ser el presidente y vicepresidente de BEM UI para el período 2025 a través del decreto del Rector el 7 de marzo de 2025.

Leer también: 4 Los perpetradores de la destrucción de las polres y el político en el este de Yakarta fueron arrestados





Campus/Ilustración de la Universidad de Indonesia.

Explicado más detallado, el problema en el cuerpo de la interfaz de usuario de Bem comenzó cuando la aparición de la disputa de los resultados del BEM UI Pemira UI 2024. El 31 de diciembre de 2024, el Comité de Pemira 2024 estableció la pareja candidata Agus-Bintang como ganadora de la UI Pemira Bem Ui con la mayoría de las votos.

Leer también: 9 personas se convirtieron en sospechosos de Molotov y quemaron el edificio Grahadi en Surabaya, había niños



Mientras Rendy Dharmawansyah y Azzam Auliarahman (Rendy-Zazzam) en segundo lugar y Zayyid Sulthan Rahman-Farrel Putrawan (Atan-Farrel) en la tercera posición.

El decreto para determinar los resultados de la Pemira se emitió el 2 de enero de 2025. Sin embargo, la pareja candidata (Paslon) hizo una demanda contra los resultados de la decisión sobre la base de que la violación cometida por la pareja Agus-Bintang.

La demanda no puede manejarse porque durante 2024 el tribunal de estudiantes no estaba activo. Por esta razón, el Comité de Selección de Juez Constitucional para el período 2024 estableció jueces constitucionales para reactivar el Tribunal de Estudiantes.

Sin embargo, el nombramiento de la justicia constitucional del Tribunal Constitucional se considera inválido porque el comité que determinó la mayoría de los ex alumnos.

Durante el proceso, Bem UI todavía fue presidida por Iqbal Cheisa Wiguna, quien fue el presidente de Bem UI para el período 2024. Sirvió hasta febrero de 2025, mientras que según las regulaciones de la UI, el plazo del cargo de Presidente de UI de BEM para el período 2024 y también otras organizaciones estudiantiles, había terminado el 31 de diciembre de 2024.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles y UI de becas también encontró que el Presidente de BEM UI tenía el estatus de ex alumnos para que violara el decreto del Rector número 1952 de 2014, que declaró que las actividades de los estudiantes deben ser realizadas por estudiantes activos.

Para este problema, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Becas de UI presentó el proceso de manejo de casos a todos los comités relacionados hasta el 31 de enero de 2025. Sin embargo, hasta finales de febrero no se había resuelto este caso.

Para mantener la sostenibilidad y la función de la organización BEM UI, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Becas de UI examinó todo el proceso BEM UI 2024 Pemira Bem.

Basado en investigaciones internas de la Comisión de Supervisión de Pemira, Agus-Bintang fue declarado no violar. Refiriéndose a los resultados oficiales de la Pemira 2024 el 2 de enero de 2025, así como un proceso integral de investigación, discusión y consulta con varias partes de la UI, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Becas de UI presentó el decreto del Rector.

Decreto del rector del número de interfaz de usuario 479/SK/R/UI/2025 sobre el nombramiento de la gerencia de la Junta Ejecutiva Estudiantil de la Universidad de Indonesia para el período 2025 estableció a Agus Setiawan como Presidente y Bintang Maranatha Utama como vicepresidente de la Junta Ejecutiva de Estudiantes de la Universidad de Indonesia para 2025.

La ratificación de Agus-Bintang como presidente y vicepresidente de BEM UI para el período 2025 estuvo de acuerdo con el principio de la democracia porque de hecho había ganado la Pemira 2024.

La ratificación AGUS-Bintang también se lleva a cabo en función de los mecanismos de acuerdo con las regulaciones de la interfaz de usuario.

La ratificación de Agus-Bintang como presidente y vicepresidente de BEM UI para el período 2025 se fortaleció mediante la emisión de una carta del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemendiktiste) Número 3124/B2/DT.01.01/2025 que rechazó el apelación administrativa presentada por Atan-Farrel. (Hormiga)