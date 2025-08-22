UGM tiene una prueba auténtica Joko Widodo asistiendo a la universidad, Kkn para graduarse

Yakarta, Viva – Principal Universidad Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ova Emilia Asegúrese de que UGM tenga documentos auténticos relacionados con todo el proceso educativo Joko Widodo (Jokowi) durante la universidad en UGM.

OVA declaró anteriormente que Joko Widodo era un ex alumno de la Universidad Gadjah Mada, quien se declaró graduarse el 5 de noviembre de 1985, y se le había dado un diploma a la persona cuando se graduó el 19 de noviembre de 1985.

«UGM tiene un documento auténtico relacionado con todo el proceso de educación de Joko Widodo en UGM. Este documento incluye la etapa de recepción relevante en UGM, el proceso de conferencias durante una licenciatura, educación universitaria, KKN, para graduarse», dijo OVA Emilia en un comunicado citado por la cuenta de YouTube de UGM, viernes 22 de agosto de 2025.



Bareskrim Polri lanzó una foto del diploma de Copi Jokowi

De acuerdo con las disposiciones legales, UGM continuos, UGM puede enviar datos e información que sea pública, pero debe proteger los datos personales. «Esto se aplica a todo y se aplica a todos los académicos de UGM, incluidos los ex alumnos», dijo

Según OVA, UGM recibió un mandato por parte del Estado para organizar la educación y evaluado o probado regularmente por la calidad por instituciones independientes. Hasta ahora, UGM ha sido declarado factible y ha llevado a cabo bien el proceso educativo. Por lo tanto, el proceso educativo en UGM se ha ejecutado correctamente sin ninguna duda.

«Los deberes y responsabilidades de UGM para educar a alguien están completos cuando se declara que la persona en cuestión ha aprobado y se le dan un diploma de acuerdo con las disposiciones. Esto también se aplica a los ex alumnos de UGM llamados Joko Widodo», dijo OVA «, dijo OVA», dijo OVA «, dijo OVA», dijo OVA «, dijo OVA», dijo OVA «.

OVA agregó que cada ex alumno tenía derecho a usar diplomas y títulos académicos obtenidos de UGM para diversos intereses justificados por la ley. Los ex alumnos son las únicas partes que sostienen sus diplomas originales, por lo que su uso y protección es responsabilidad de los ex alumnos.

«Una vez más, UGM afirma firmemente que Joko Widodo es un ex alumno de UGM que ha recibido un diploma de UGM de acuerdo con las disposiciones. Las cosas que ocurrieron después del proceso de educación y graduación en 1985 en UGM, incluido el uso y la protección de los diplomas, son responsabilidad interesada como ex alumno», enfatizó

Se sabe que la polémica de la acusación del diploma falso Jokowi sobresale después de que Roy Suryo junto con varias partes demandó a la autenticidad del diploma de académicos de Jokowi de la Facultad de Forestal, Universidad Gadjah Mada. Acusaron el diploma ilegal.

Jokowi informó esta acusación y las partes relacionadas con el Roy Suryo CS informado a la Policía Metropolitana de Yakarta. Hasta ahora hay 4 informes cuyo estado se ha elevado a la etapa de investigación.

Desde el informe de Jokowi hasta la Policía Metropolitana de Yakarta el 30 de abril de 2025, la policía elevó el estado del caso de la investigación a la investigación después de encontrar los supuestos elementos criminales de calumnia y difamación.

En total había 12 personas incluidas en la lista informada, incluidos Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Tifauzia Tyassuma y varios otros nombres.

En la etapa de investigación, Jokowi fue examinado dos veces. El primer examen se llevó a cabo en la Policía Metropolitana de Yakarta, mientras que el segundo tuvo lugar en la Policía de Surakarta. Durante el examen, los investigadores confiscaron la escuela secundaria de Jokowi y el diploma S1 para ser probados por su autenticidad en el laboratorio forense.