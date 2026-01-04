UGM confía en la tecnología para acelerar la gestión de desastres en Sumatra

Yogyakarta, VIVA – Desastre La hidrometeorología que afectó a varias zonas de Sumatra tuvo un gran impacto en la vida de las personas. Las inundaciones y los daños a la infraestructura obligaron a varias partes a actuar rápidamente para garantizar que la respuesta de emergencia fuera eficaz.

En medio de esta situación, un enfoque basado tecnología ser clave para acelerar la respuesta y la recuperación. Se necesitan datos, mapas y análisis científicos para que la ayuda pueda llegar a los objetivos previstos y ser sostenible.

Luego, la Universidad Gadjah Mada asumió un papel activo desde la fase de respuesta de emergencia hasta la recuperación inicial. Este campus consolida recursos académicos, médicos, sociales y técnicos en un esquema de trabajo integrado.

Este enfoque se lleva a cabo mediante el trabajo entre facultades y unidades de trabajo, así como la colaboración con socios humanitarios. UGM posicionándose como una fuerza impulsora de la respuesta a desastres basada en el conocimiento y la tecnología.

Como fundación, la UGM formó un equipo de gestión de desastres hidrometeorológicos de Sumatra que se dividió en siete grupos de trabajo interdisciplinarios. Este grupo incluye cartografía espacial, salud, psicosocial, educación, vivienda y coordinación institucional.

La rectora de la UGM, Ova Emilia, destacó que el trabajo estructurado es la clave para un tratamiento eficaz. «La formación de estos siete grupos de trabajo tiene como objetivo garantizar que la respuesta sea coordinada, basada en datos y relevante para las necesidades sobre el terreno», afirmó, citado en un comunicado oficial, el domingo 4 de enero de 2026.

Una de las funciones destacadas de la tecnología es la cartografía rápida y el análisis espacial de los desastres. El equipo de la UGM elaboró ​​mapas de las zonas afectadas, el acceso por carretera, las instalaciones de salud y las necesidades de la comunidad.

«Este equipo ha estado trabajando desde una semana después del desastre y ha completado todos los objetivos de mapeo rápido en su totalidad», dijo. Todos estos mapas son la principal referencia en la planificación de respuesta y recuperación.

Luego, la base de datos espacial se consolida a través del geoportal y se gestiona de forma controlada. Estos datos también se envían a BRIN y se conectan con BNPB para respaldar la distribución de ayuda basada en datos.

La tecnología espacial también se utiliza para determinar zonas seguras para la construcción de viviendas temporales y permanentes. Este enfoque evita que el desarrollo se lleve a cabo en áreas con riesgo de desastres recurrentes.

En el sector salud, la tecnología de servicios médicos móviles se activa a través de la red del Sistema Académico de Salud de la UGM. Los equipos interdisciplinarios brindan servicios clínicos para fortalecer los sistemas de salud posteriores a desastres.