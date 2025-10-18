UFC Vancouver: resultados en vivo y momentos destacados

UFC se dirige a Vancouver para la última Fight Night, una semana antes del tan esperado UFC 321 en Abu Dhabi.

La cartelera está encabezada por el peso mediano clasificado en el puesto 4, Reinier de Ridder y el clasificado en el puesto 9, Brendan Allen, quien reemplazó al oponente original de de Ridder en la cartelera de Vancouver, Anthony “Fluffy” Hernandez.

La cartelera también presenta numerosos talentos canadienses de alto perfil como Mike Malott, Jasmine Jasudavicius y Aiemann Zahabi.

A continuación, los resultados en vivo se actualizarán a medida que lleguen desde las preliminares en adelante.

Resultados en vivo y momentos destacados de UFC 319

Preliminares (ESPN/ESPAGN+: 1 p. m. hora del Pacífico, 4 p. m. hora del este)

Melissa Croden vs. Tainara Lisboa

Croden llegó a la pelea como una pequeña favorita sobre Lisboa, y después de un primer asalto cerrado, Croden continuó presionando en el segundo antes de finalmente encontrar un final por nocaut técnico con solo un minuto restante en el tercer asalto, dándole a la nativa de Ontario, Canadá una gran primera victoria en su debut en UFC.

Resultado: Melissa Croden por nocaut técnico – Ronda 3.

Azamat Bekoev contra Yousri Belgaroui

Después de haber hecho un trabajo ligero en sus dos primeras peleas de UFC contra Ryan Loder y Zachary Reese, Bekoev llegó a la pelea como un gran favorito relativamente (-300) contra Yousri Belgaroui, quien no había peleado durante más de un año desde que peleó en la Serie Contender de Dana White en septiembre de 2024, aunque no ganó un contrato ese día a pesar de haber terminado.

Pero Belgaroui impresionó con su defensa contra derribos desde el principio y, a medida que la pelea continuó, demostró que el holandés tenía una clara ventaja en los pies, logrando consistentemente llegar a Bekoev de pie.

Al final, esto resultó ser demasiado para el ruso, quien terminó por nocaut técnico poco menos de un minuto después del tercer asalto de la pelea.

Resultado: Yousri Belgaroui por nocaut técnico – Ronda 3.

Stephanie Luciano contra Ravena Oliveira

Stephanie Luciano, quien llegó a la pelea como otra gran favorita relativamente (-300), buscaba conseguir su segunda victoria en UFC, después de tener marca de 1-1 desde su debut en agosto de 2024, una victoria contra la ex enemiga de DWCS, Talita Alencar.

Y logró precisamente eso, obteniendo una victoria por sumisión contra la brasileña Ravena Oliveira, quien ahora cae a 0-2 dentro del octágono.

Resultado: Stephanie Luciano por sumisión – Ronda 3

Danny Barlow contra Djorden Santos

El estadounidense Danny Barlow se enfrentó al brasileño Djorden Santos en lo que fue una de las peleas más entretenidas y difíciles de la noche.

Barlow, que llegaba como el gran favorito (-260), finalmente no pudo lograrlo ya que Santos ganó la pelea en una pelea preliminar 29-28, muy observable.

Resultado: Santos por Decisión – unánime.