UFC deja el modelo de pago por visión, ya que Dana White anuncia un exitorio de $ 7 mil millones







El último campeonato de lucha de Dana White ha seguido durante mucho tiempo el modelo tradicional de pago por visión. Es un modelo que muchos fanáticos rechazaron, pero no tuvieron la opción a seguir.

White ha sido firme en tomar medidas enérgicas en el número de corrientes ilegales, ya que las compras de PPV han estado disminuyendo. Ahora, hizo un anuncio innovador que cambia el futuro de UFC.

Los PPV de UFC ya no están ya que Dana White anuncia el movimiento de la compañía a Paramount Plus

Paramount y CBS serán el nuevo hogar de UFC en 2026. El antiguo modelo tradicional de PPV se convirtió en una asociación con ESPN+, uno que no trajo el éxito que ambas partes esperaban. En cambio, los caminatas de precios constantes rechazaron a los fanáticos cuando el producto UFC comenzó a enfriar helado.

Ahora, todo está cambiando. Los fanáticos ya no tendrán que pagar $ 79.99 por una tarjeta de tres horas. White, el presidente de UFC, dio la noticia el lunes 11 de agosto que UFC tendrá un nuevo hogar el próximo año.

Breaking News 🚨ufc tiene un nuevo hogar en 2026 solo en @paramountplus pic.twitter.com/fuqjempnbs – Danawhite (@Denawhite) 11 de agosto de 2025

«Este trato histórico con Paramount y CBS es increíble para los fanáticos de UFC y nuestro atleta», dijo White. «Por primera vez, los fanáticos en los EE. UU. Tendrán acceso a todo el contenido de UFC sin un modelo de pago por visión, por lo que es más asequible y accesible para ver las mejores peleas en una plataforma masiva».

Actualmente, Paramount+ ofrece numerosas opciones de precios. Hay dos opciones, cada una con un paquete mensual o anual. La elección esencial de Paramount+ es el nivel anunciado por AD. Es $ 7.99 al mes o solo $ 59.99 para el año. Su Plan Paramount+ Premium está etiquetado como el más popular. Ese nivel aterriza en $ 12.99 al mes o $ 119.99 por año.

White continuó: «Este acuerdo coloca a UFC entre los deportes más grandes del mundo. La exposición proporcionada por Paramount y CBS Networks bajo esta nueva estructura es una gran victoria para nuestros atletas y cualquier persona que mira y ama este deporte».

UFC acepta un acuerdo de 7 años y $ 7.7 mil millones

El UFC ha pasado por numerosas ofertas de televisión a lo largo de sus 31 años de historia. La promoción ha celebrado más de 700 eventos con White como presidente desde 2001. Ahora bajo TKO, los ingresos están en su punto más alto.

TKO también posee WWE, que acaba de anunciar un acuerdo para ESPN en 2026. Muchos esperaban que UFC y WWE permanezcan en ESPN, pero TKO ha decidido seguir otra ruta. Mientras lo hacen, acaban de asegurar a UFC uno de los mayores acuerdos de los derechos de los medios de la historia.

Breaking: UFC ha acordado un acuerdo exclusivo de los medios de comunicación estadounidense de 7 años y $ 7.7 mil millones con Paramount. Todos los eventos de UFC se transmitirán en Paramount+, con eventos seleccionados que también se transmiten en CBS. Paramount+ no cobrará a los espectadores ninguna tarifa adicional, eliminando efectivamente el modelo PPV. pic.twitter.com/fie66icurj – Joe Pompliano (@joepompliano) 11 de agosto de 2025

Durante los próximos siete años, el UFC hará $ 7.7 mil millones de Paramount. Esto está etiquetado como un acuerdo exclusivo de los derechos de los medios estadounidenses, ya que los fanáticos internacionales quedan preguntándose sus opciones. De todos modos, es un gran impulso para el UFC que verá eventos seleccionados aire en CBS.

UFC anteriormente tenía una relación de larga data con Fox. UFC en Fox celebró muchos eventos principales, con esta asociación de CBS probablemente hará eco de eso. La promoción de White tendrá muchos espectáculos que se transmiten solo en Paramount+, que probablemente incluya su «Serie de contendiente de Dana White» y «El último luchador«.

PPV solía costar $ 59.99 antes de aumentar $ 20 en un lapso de cuatro años. A través de varios aumentos de $ 5, UFC estaba compitiendo con el boxeo por los mejores precios de PPV. Los fanáticos de UFC ya no tienen que gastar $ 80 al mes para ver los PPV como una suscripción Paramount+ hará el truco.

