UFC 320: Magemed Ankalaev vs. Alex Pereira apostando probabilidades

Magomed Ankalaev y Alex Pereira se enfrentará en un choque de título de peso semipesado en UFC 320. Se lleva a cabo esta noche en T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Ankalaev ingresa al evento principal con el objetivo de silenciar a sus críticos con una victoria más decisiva sobre Pereira. Marca su primera defensa del título de peso semipesado desde que derrotó a ‘Poatan’ por decisión unánime en UFC 313.

Pereira tuvo un ascenso meteórico al superestromo desde que se unió al UFC. Es un ex campeón de UFC de dos divisiones, con tres exitosas defensas del título de peso semipesado. Su pérdida ante Ankalaev terminó su reinado y los planes de posiblemente pasar al peso pesado por el momento.

‘Poatan’ ahora busca la redención. Él ha admitido que no estaba en su mejor momento en su primer encuentro. Pereira debe mostrar mejoras con su lucha después de luchar contra la jaula en su último combate.

Ambos combatientes fueron más vocales durante la conferencia de prensa previa a la pelea y un enfrentamiento tenso. Esto se ha agregado a la anticipación que rodea la revancha.

De acuerdo a Fanduel SportsbookAnkalaev entra como el favorito de -250. Una apuesta de $ 20 sobre él para retener el título generaría un pago total de $ 28.

Pereira, el ex campeón de peso semipesado, figura en +198. Una apuesta de $ 20 sobre él devolvería $ 58.50 si reclama el título.

Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira: Método de victoria y probabilidades de apuestas de apoyo

Beoynd estándar Bets de línea de dinero, se realizarán muchos apuestas sobre el método de victoria y apuestas de apoyo. Según el estilo de cada luchador, hay opciones atractivas que parecen valiosas para los apostadores.

Los probabilidades favorecen a Ankalaev para ganar por decisión, listado en +145. Sorprendentemente, también le dan probabilidades favorables para ganar por KO/TKO en +290. Esa línea sorprende a muchos, considerando que Pereira es un delantero de élite y ex dos divisiones Campeón de kickboxing de gloria.

El mejor camino de Pereira hacia la victoria es probable a través de KO/TKO. Ese resultado se enumera en +300.

La revancha puede desarrollarse de manera diferente a su primera pelea. Las probabilidades actuales sugieren que la pelea no irá a la distancia, listada en -134. Una pelea completa de cinco rondas es un poco menos probable, con la distancia en la lista +106.

El apoyo total de las rondas se encuentra en 4.5 rondas totales. La línea de menos de 4.5 rondas se encuentra en -122. Para aquellos que esperan un evento principal de cinco rondas, la línea de más de 4.5 rondas se enumera en -106.

UFC 320: Ankalaev vs. Pereira principal de apuestas de tarjetas

Además de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira, UFC 320 presenta otros enfrentamientos emocionantes para los apostadores.

Primero, Josh Emmett se enfrenta a Youssef Zalal en un choque de peso pluma. Emmett, clasificado No. 8, entra como +381 Underdog. Zalal, clasificado No.9 es un favorito de -490.

Para prepararse, Emmett se reunió con el ex campeón de peso gallo TJ Dillashaw para prepararse para el creciente contendiente. Conocido por su increíble cardio y acondicionamiento a lo largo de su legendaria carrera, Dillashaw aporta experiencia e intensidad al campamento de Emmett.

El entrenamiento bajo Dillashaw podría ayudar a Emmett, de 40 años, a mantenerse más profundo en la pelea.

En otra pelea de peso semipesado, Rouncree Khalil se enfrenta al ex campeón de peso semipesado jiri prochazka. Rouncree, clasificado No.4, figura como un Underdog +176. Prochazka, actualmente clasificado No.2, figura como un favorito de -210.

En el evento principal, Merab dvalishvili defiende su título de peso gallo contra Cory Sandhagen. Dvalishvili, compitiendo en su tercera pelea por el título este año, entra como un favorito de -450. Sandhagen, un delantero poco ortodoxo, entra como un favorito de +350.