UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev Live Results & Highlights

El evento principal de esta noche verá al campeón de peso mediano Dricus du Plessis buscar defender su título de peso mediano contra el contendiente invicto Khamzat Chimaev. Desde que ganó el título en 2024, DDP ha desacelerado las defensas del título consecutivas, derrotando al ex rey de peso mediano Israel es la existencia Y, más recientemente, Sean Strickland.

Ahora, choca con la amenaza de primera ronda más peligrosa que haya enfrentado, el dos veces campeón de lucha libre sueca Khamzat Chimaev, quien está en una impresionante victoria sobre Robert Whittaker en octubre.

En el evento principal, el contendiente de rayas Lerone Murphy Buscará poner un sello en su caso para una grieta en el título, mientras que en el otro lado, el famoso luchador americano Aaron pico Buscará demostrar que tiene lo necesario para competir contra lo mejor de lo mejor.

A pesar de la pérdida de la batalla contra la pelea de Ruziboev y la pelea final de peso welter de TUF 33 entre Rodrigo Sezinando y Daniil Donchenko, se espera que la tarjeta Du Plessis vs. Chimaev produzca fuegos artificiales.

UFC 319 Resultados y puntos destacados en vivo

Tarjeta principal (ESPN+ PPV7 pm PT, 10 pm)

* Dricus Duplesis vs. Khamzat Chimaev* – Título de peso mediano

Lerone Murphy vs. Aaron Pico

Geoff Neal vs. Carlos Prates

Jared Cannonier vs. Michael Page

Tim Elliott vs. Kai Asakura

Preliminares (ESPN/ESPAGN + 5 pm PT, 8 pm)

Baysangur Susurkaev, etc. Eric Nolan

Gerald Manchert vs. Michal Oleksiejczuk

Jessica Andrade vs. Loopy Godinez

Chase Hooper contra Alexander Hernández

Prelims tempranos (ESPN+ a las 3:30 p.m. PT, 6:30 PM ET)

Edson Barboza vs. Drakkar Klose

Karine Silva vs. Dione Barbosa