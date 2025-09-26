¿UEFA celebrará una votación relacionada con el equipo nacional israelí, excluidos del fútbol internacional?

Yakarta, Viva – Cuerpo europeo de fútbol UEFA Preparándose para realizar una votación para prohibir Israel Apareciendo en la competencia internacional debido al genocidio realizado por el país en Gaza.

Según el informe AP citado de ESPN, dos fuentes dijeron que la mayoría de los 20 miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA apoyaría la votación que condujo a la suspensión del equipo israelí del evento internacional.

Este paso tendrá un impacto en el equipo nacional y el club israelí que automáticamente no puede participar en diversas competiciones, incluidas las clasificatorias de la Copa Mundial el próximo año. Equipo nacional israelí Programado para continuar la calificación de la Copa Mundial en las próximas dos semanas frente a Noruega e Italia en partidos fuera de lugar.

Hasta ahora no está claro si el cuerpo de fútbol mundial de la FIFA seguirá los pasos de la UEFA. Esta situación se considera sensible porque la estrecha relación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anteriormente ayudó al proceso de diplomacia y apoyo para la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México.

Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos enfatizó que su partido intentaría detener todos los esfuerzos destinados a prohibir a Israel actuar en la Copa del Mundo.

El plan de la UEFA surgió en medio de un aumento en el llamado para eliminar a Israel de los deportes internacionales, luego de las críticas mundiales del impacto humanitario de las acciones de Israel que bombardearon a Gaza y bloquean el suministro de asistencia alimentaria a los territorios palestinos.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, incluso la semana pasada dijo que Israel debería estar prohibido de los deportes internacionales, similar a las sanciones impuestas a Rusia después de la invasión a Ucrania en 2022.

La UEFA y su presidente Aleksander Ceferin también habían dado una señal de una fuerte actitud hacia Israel. En el partido de la Super Copa de Europa en Udine el mes pasado, varios pancartas leían «Dejar de matar a los niños» y «dejar de matar a civiles» se vieron estirarse en el campo.

Por otro lado, Israel continúa tratando de presionar para no ser retirado de la UEFA. El ministro de deportes y cultura israelí, Miki Zohar, dijo que su partido junto con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de la Federación de Fútbol Israelí, Moshe Zuares, trabajaron intensamente detrás de escena para frustrar el esfuerzo.

La propia UEFA enfrenta un dilema, porque a pesar de que no hay un equipo europeo que se negara oficialmente a jugar contra Israel, la Federación de Fútbol de Noruega e Italia ha expresado su incomodidad.

La Federación Noruega incluso prometió contribuir con los ingresos de las ventas del partido contra Israel el 11 de octubre en Oslo para apoyar la asistencia humanitaria en Gaza a través de los médicos sin ONG de fronteras. (Hormiga)