Udhayanidhi Stalin golpea EPS sobre la obstrucción de la ambulancia en eventos públicos







El viceministro subdirector de Tamil Nadu, Udhayanidhi Stalin, condenó una vez más al secretario general de AIADMK y líder de la oposición en el Tamil Nadu Legislativo Asamblea Edappadi K. Palaniswami por bloquear deliberadamente una ambulancia de pasar a Vellore hace unos días.

El vicepresidente CM, en su discurso, dijo: «El líder de la oposición, Edappadi Palaniswami, ha estado viajando por la ciudad a la ciudad en ese autobús de campaña. En un lugar, cuando estaba pronunciando un discurso, llegó una ambulancia. Vimos cómo él y sus hombres amenazaron al conductor e incluso los médicos dentro del ambulancia. Ese video fue viral.

«El público condenó fuertemente esto, preguntando si tal comportamiento era apropiado para un líder de la oposición responsable», dijo Udhayanidhi.

«Cuando nuestro líder y yo estamos hablando, si llega una ambulancia, inmediatamente cedimos. Nuestros trabajadores del partido también se hacen a un lado para dejar que la ambulancia pase primero. Solo después de que la ambulancia se haya ido, nuestro líder reanude su discurso. Así es como un verdadero líder debería conducirse a sí mismo «, agregó Udhayanidhi.

El viceministro principal agregó además: «Dije antes, su partido (AIADMK) en sí está en una situación en la que tiene que viajar en ambulancia. Debido a la cirugía de BJP, el movimiento AIADMK terminará admitido en la UCI. E incluso entonces, solo será nuestro líder quien viene como el médico para salvarlo».

Recientemente, el Secretario General de AIADMK, Edappadi K Palaniswami, provocó una controversia después de gritarle a un conductor de ambulancia que intentó pasar su reunión de campaña en Anaicut, distrito de Vellore. Ministro de salud ma Subramaniano Los comentarios de EPS fuertemente condenados.

Hablando en un evento político el lunes, Udhayanidhi dijo: «Este es un evento político, y no deseo hablar mucho sobre política. Sin embargo, cuando los ministros hablaban, el Sr. Ma Su dio una clara respuesta a las acusaciones hechas por el líder de la oposición y su partido. Usted sabe bien que el líder de la oposición ha estado continuamente en los recorridos. Hace solo diez días, habría visto lo que sucedió lo que sucedió».

Tamil nadu Dy. CM agregó que hace unos días, Edappadi Palaniswami bloqueó deliberadamente una ambulancia de pasar y siguió haciendo todo lo posible para causar daño. «Esto fue fuertemente condenado por el público», agregó Udhayanidhi.

Idhanidhi luego advirtió que la gente de Tamil Nadu entregaría una fuerte acción contra Edapadi Palaniswami.

«Si Edappadi Palaniswami no entiende esto, entonces déjame decirte: la gente de Tamil Nadu pronto pondrá a tu grupo, tu movimiento en sí, en un estado donde tendrá que ir en una ambulancia», dijo.

