Uddhav Thackeray toma burla en Eknath Shinde sobre reuniones de puerta cerrada con BJP







Jefe de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El sábado tomó una excavación al viceministro Principal Eknath Shinde, refiriéndose a la manifestación de Dussehra en el Parque Shivaji en Mumbai, y dijo que no había necesidad de cerrar las puertas.

Al dirigirse a una conferencia de prensa en Pune, el jefe de Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) criticó las supuestas reuniones de puertas cerradas de Shinde con los líderes del Partido Bharatiya Janata (BJP) y lo criticó nuevamente por dividir el partido, informó la agencia de noticias ANI.

«Rally Dussehra de Shiv Sena [on Thursday] no tenía precedentes. El crédito no me va. Incluso bajo la lluvia, Shiv Sainiks vino de todas las esquinas de Maharashtra. No hay puertas en el parque Shivaji … no había necesidad de cerrar la puerta como otras «, dijo Thackeray.

Al tomar otra excavación, agregó que justo cuando los periodistas que comenzaron sus carreras en Saamana luego se unieron a otras organizaciones, de manera similar, los líderes que alguna vez fueron parte de Shiv Sena se mudaron a otros partidos políticos.

«Muchos periodistas comenzaron con Saamana y luego fueron aquí y allá … lo mismo es con la política. Varios líderes fueron entrenados bajo Shiv Sena, Lo que sucedió después, no tengo que decirte «, dijo.

Thackeray también recordó que la primera concentración de Dussehra de Shiv Sena se celebró en 1966, y desde entonces, celebrar manifestaciones en el Parque Shivaji ha sido parte de la tradición del partido.

Él dijo: «Cuando la primera concentración de Dussehra de Shiv Sena ocurrió en 1966, tenía solo seis años. Luego, el jefe de Shiv Sena dijo que la manifestación se celebrará en Parque Shivaji. Se le preguntó: `¡Sabes lo grande que es Shivaji Park? Busque un pequeño salón o terreno «. Balasaheb dijo que el primer rally se celebraría en el parque Shivaji … estaba lloviendo, y Sanjay y los otros líderes me preguntaron, así que dije que Shivaji Park es nuestra tradición, ¿cómo podemos celebrar una manifestación en un pasillo?»

Reiterando la idea de la «marca Thackeray», agregó, «la marca Thackeray no es algo que nació hoy, ha estado sucediendo durante las últimas cinco o seis generaciones. Lo que es especial es que la marca Thackeray nació en Pune».

En su dirección durante el rally de Dussehra en el parque Shivaji, Thackeray había lanzado un ataque contra el Mahayuti gobierno. El mismo día, Shinde habló en el evento Dussehra de Shiv Sena en Nesco, Goregaon, donde enfatizó el compromiso del partido con apoyar a los agricultores y defender el legado de Balasaheb Thackeray.

Los manifestaciones de Dussehra han sido durante mucho tiempo parte de la tradición de Shiv Sena, proporcionando una plataforma para hacer promesas a los seguidores. Después de la división del partido, estos eventos anuales también se han convertido en una etapa para mostrar la fuerza política.

