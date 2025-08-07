Uddhav Thackeray Preguntas en la próxima visita de PM Modi a China







Jefe de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El jueves cuestionó la visita propuesta por China del primer ministro Narendra Modi, exigiendo claridad sobre la postura de la India con respecto a sus adversarios estratégicos y aliados.

«En primer lugar, debe aclarar quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos», dijo Thackeray, hablando con los periodistas. «El primer ministro Modi ha estado viajando por todo el mundo durante los últimos 10 años. Ahora es evidente que China está apoyando a Pakistán. Anteriormente, instó a la nación a boicotear a China, ¿por qué está visitando China ahora? ¿Por qué estamos jugando al cricket con Pakistán?»

#MIRAR | Delhi: En la próxima visita de PM Modi a China, el jefe de Shiv Sena UBT, Uddhav Thackeray, dice: «En primer lugar, debe aclarar quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos. PM Modi ha estado de gira cada centímetro del mundo durante los últimos 10 años … ha salido abiertamente eso … pic.twitter.com/mcc2dvr5tc – tampoco (@ani) 7 de agosto de 2025

Thackeray criticó aún más el manejo del gobierno de las relaciones extranjeras y la seguridad nacional, afirmando que el país necesita un liderazgo fuerte en los ministerios clave. “India necesita un gobierno fuerte, un primer ministro fuerte, ministro del Interior, Ministro de defensay ministro de Relaciones Exteriores ”, agregó.

Los comentarios se producen en medio de informes de un posible compromiso diplomático entre India y China, incluso cuando las tensiones persisten a lo largo de la línea de control real (LAC) y las relaciones bilaterales siguen siendo tensas.

Thackeray también criticó al primer ministro Narendra Modi después de que sus «agricultores son la máxima prioridad» comentario en medio de una tarifa adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios por parte de los Estados Unidos. Dijo que al gobierno no le importaban los agricultores durante las protestas 2020-21 contra los proyectos de ley de la granja.

Recordando el protesta de los agricultoresUddhav Thackeray dijo que los manifestantes fueron impedidos de ingresar a la capital nacional, y algunos incluso murieron.

«Los agricultores que querían venir a Delhi fueron detenidos. Algunos de los pobres agricultores murieron. No recordaba a los agricultores entonces. Ahora están recordando a los agricultores», dijo el jefe de Shiv Sena (UBT) a los periodistas.

Agregó que las «mentiras» del gobierno están siendo expuestas ahora.

Thackeray dijo: «Ahora todos dicen ‘soy el hijo de un granjero’. Esto significa que sus padres estaban en una huelga de hambre, y no se les permitió venir a Delhi. Se usaron armas en ellos. Se erigieron paredes, y se llamaron naxalitas. Todas sus mentiras se exponen lentamente, día a día, y su verdadera cara está saliendo».

Uddhav Thackeray está en Delhi y asistirá al Reunión del bloque de la India en la residencia del diputado del Congreso Rahul Gandhi.

(Con entradas de ANI)









Fuente