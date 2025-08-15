"Uddhav, Raj Thackeray disputará las elecciones municipales juntas": Sanjay Raut







Líder de Shiv Sena (UBT) Sanjay Raut El viernes anunció que el presidente de su partido, Uddhav Thackeray y el jefe de Maharashtra Navnirman Sena (MNS), Raj Thackeray, unirán fuerzas para las próximas elecciones en Mumbai, Thane, Nashik y Kalyan-Dombivli Civic Corporations.

«Los hermanos Thackeray disputarán las elecciones de la corporación municipal juntas y ganan. La fuerza de Raj y Uddhav Thackeray es la fuerza de la unidad de los hablantes marathi. Ningún poder puede romper el puño de hierro de ‘Marathi Manus` ahora», dijo Raut.

El anuncio sigue a la manifestación conjunta en poder del Thackeray primos en Worli Dome en Mumbai en julio, donde atribuyeron la estatua de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Al dirigirse a la reunión, Uddhav Thackeray había dicho: «Nos hemos unido para permanecer juntos», lo que indica un acercamiento político.

Las elecciones de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) se esperan en octubre, y las discusiones entre Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) y MNS para una alianza formal están en marcha, agregó Raut.

El BJP Desestimó las afirmaciones de Raut. El legislador de Maharashtra, Pravin Darekar, dijo que no estaba claro si hubo conversaciones entre los dos partidos y llamó a las afirmaciones de Raut «conjeturas», mientras que el ministro de Maharashtra, Girish Mahajan, criticó al Sena (UBT) por recordar a los elegantes marathi solo en torno a las elecciones.

Al respaldar ‘Swadeshi’, Modi está siguiendo el camino del Congreso: Raut

El miembro del Parlamento (MP) de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, dijo el viernes que el primer ministro Narendra Modi se ha convertido en «un verdadero congresista» al respaldar el «Swadeshi», señalando que fue el Congreso el que promovió la fabricación indígena por primera vez.

En su Día de la Independencia Dirección, Modi instó a los ciudadanos y comerciantes a apoyar una India autosuficiente promoviendo productos ‘Swadeshi’ o indígenas.

«El eslogan de ‘Swadeshi` dado por el primer ministro Narendra Modi pertenece al Congreso. Padre de la nación Mahatma Gandhi había dado a este eslogan primero, y también fue la visión del primer primer ministro, Jawaharlal Nehru», dijo Raut a los periodistas.

«Al darle al eslogan nuevamente hoy, Modi ha seguido en el camino de Gandhi y Nehru. Se ha convertido en un verdadero congresista», agregó el líder de Sena (UBT).

Raut dijo además que en el momento de la independencia, India ni siquiera fabricó una aguja, pero la nación ha avanzado enormes en los últimos 78 años, gracias a los líderes que guiaron al país.

«Algunas personas piensan que India obtuvo libertad en 2014, pero la nación ha sido testigo de regresión desde entonces», comentó.

(Con entradas PTI y ANI)





