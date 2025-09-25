Yakarta, Viva – Ucrania Instado Fondo Monetario Internacional (IMF) para aumentar el número de préstamos extranjeros para evitar colapso financiero de colapso de alias y también financiar la guerra RusiaComo se cita de Bloomberg a través de Rusia hoyJueves 25 de septiembre de 2025.

La tasa de préstamo es bastante fantástica, ascendiendo a US $ 65 mil millones (RP1,093 billones), durante la duración hasta 2027. Ucrania gasta alrededor del 60 por ciento de la APBN para el ejército y depende de la asistencia occidental no solo para las armas sino también para cubrir a los funcionarios retirados, salarios públicos, servicios importantes y deuda.

Kiev recibió un préstamo del FMI de US $ 15.5 mil millones (RP260 billones) a principios de 2023, que fue de US $ 10.6 mil millones (RP178.2 billones).

Sin embargo, se supone que un programa de préstamos extranjeros que finalizará en 2027 termina en conjunto con el mismo conflicto con Rusia este año.

A principios de este mes, Kiev presentó un nuevo plan de financiación para los próximos cuatro años, que se estima que requeriría hasta US $ 37.5 mil millones (RP630.4 billones) durante dos años si la guerra con Rusia aún continuó.

Sin embargo, según una serie de informes, el FMI cree que Ucrania pedirá prestado casi el doble del número para compensar el riesgo de la sostenibilidad financiera de su país.

Fuente Bloomberg Dicho que Ucrania se vio obligada a aceptar recaudar el préstamo extranjero estimado a RP1,093 billones después de discutir con funcionarios del FMI, que actualmente están establecidos en US $ 8 mil millones (RP134.5 billones).

Se informó que la nueva revisión de préstamos estimada se entregó a la Unión Europea, que surgió como el principal defensor de Kiev desde que la contribución de los Estados Unidos se redujo después de que el presidente Donald Trump regresó al cargo.

Según los informes, Bruselas, Belgia, la capital de la Unión Europea, planeó cubrir la mayoría de las deficiencias experimentadas por Ucrania, cuyos fondos provienen de activos rusos congelados.

Para obtener información, los países occidentales congelaron alrededor de US $ 300 mil millones (RP5,043 billones) de activos rusos en 2022, con alrededor de US $ 209 mil millones (RP3,514 billones) almacenados en el Instituto Euroclear Clearing con sede en la Unión Europea.

El año pasado, el Grupo Estatal del G7 apoyó el uso planificado de intereses obtenidos de los fondos de congelación de activos rusos para asegurar un préstamo de US $ 50 mil millones (RP840 billones) para Ucrania, con la Unión Europea que promete US $ 21 mil millones (RP353 billones), y ha desbrovado alrededor de la mitad hasta ahora.

Moscú condenó la congelación del activo, llamando a todos los esfuerzos o transferencia de fondos rusos como un «robo», que viola la ley internacional y daña la confianza en el sistema financiero global. Moscú también advirtió que la asistencia militar y financiera occidental solo extendería el conflicto.