





Unidades anticorrupción allanaron la casa y, según se informa, también la oficina del presidente de Ucrania. de Volodymyr Zelenskyy el jefe de gabinete, Andrii Yermak, en una distracción no deseada para los funcionarios de Kiev mientras luchan por derrotar la invasión rusa y persuadir a los funcionarios estadounidenses para que tengan en cuenta sus preocupaciones en propuestas de paz. Dos agencias nacionales que luchan contra la corrupción arraigada en Ucrania dijeron que sus búsquedas tenían como objetivo a Yermak.

Yermak, una figura poderosa en Ucrania y participante clave en las conversaciones con Estados Unidos, confirmó que registraron su apartamento dentro del complejo presidencial en el centro de Kiev. Los organismos de control anticorrupción ucranianos están llevando a cabo una importante investigación sobre un escándalo de corrupción en el sector energético de 100 millones de dólares que involucra a altos funcionarios ucranianos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente