





Los soldados ucranianos recurren cada vez más a vehículos blindados ágiles y controlados a distancia que pueden realizar una variedad de tareas y tropas de repuesto de misiones potencialmente mortales. El ejército está desplegando lo que los soldados se refieren como «robots sobre ruedas», ya que enfrenta una escasez de soldados. Los vehículos parecen tanques en miniatura y pueden transportar suministros, limpiar minas y evacuar a los heridos o muertos.

«No puede reemplazar completamente a las personas», dijo el comandante de un pelotón de la vigésima brigada de Lyubart que realiza la llamada del signo de Miami. «Lo pondría de esta manera: una persona puede entrar allí, pero a veces es demasiado peligroso».

Los vehículos robóticos están hechos principalmente por empresas ucranianas y varían en costos de aproximadamente 1000 dólares a hasta 64,000 dólares, dependiendo de su tamaño y capacidades. Tales vehículos no son nuevos en la guerra. El ejército alemán usó un tanque en miniatura controlado a distancia, atado por un cable, llamado Goliat en la Segunda Guerra Mundial.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente