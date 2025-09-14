





Ucrania golpeó la terminal petrolera de Rusia en su operación de drones más grande en meses, prendiendo fuego a dos petroleros y forzando una suspensión de cargas crudas el sábado, según Francia 24. La instalación, propiedad de la compañía petrolera rusa Bashneft, se encuentra a unos 1,400 kilómetros de la línea del frente.

Según el New York Post, uno de los petroleros que atrapó fuego Tenía la capacidad de transportar hasta 700,000 barriles de petróleo. Los incendios se presentaron más tarde, pero no está claro si las operaciones de carga se han reanudado. Según Francia 24, el jefe de la región de Bashkortostan de Rusia, la radiación Khabirov, dijo que un dron golpeó la planta mientras que otra fue derribada. «No hubo víctimas ni lesiones. El sitio de producción sufrió daños menores, y estalló un incendio, que actualmente se está extinguiendo», escribió en Telegram.

Los videos publicados en las redes sociales parecían mostrar un dron a la deriva hacia la instalación antes de explotar en una bola de llamas, enviando una nube de humo al cielo, según Francia 24. La huelga es parte de la campaña más amplia de Ucrania dirigida a las refinerías rusas para interrumpir la financiación de la guerra de Moscú. Durante el verano, una serie de tales ataques redujeron la capacidad de refinación en las plantas clave y subieron los precios del combustible.

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Instó a los aliados de la OTAN el sábado a dejar de comprar petróleo ruso, llamando a lo necesario presionar a Moscú para que ponga fin al conflicto. A pesar de las sanciones, Turquía, Hungría y Eslovaquia continúan importando petróleo ruso. La refinería Bashneft UFA, descrita por el Kremlin en 2016 como «uno de los más grandes del país», produce más de 150 productos diferentes de petróleo, informó Francia 24.

