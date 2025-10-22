Ucrania golpeada por ataques con aviones no tripulados y misiles rusos a gran escala; seis muertos







Rusia lanzó un amplio ataque con drones y misiles en toda Ucrania el miércoles, matando al menos a seis personas, dijeron funcionarios ucranianos, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera su reunión planeada con el líder ruso Vladimir Putin, diciendo que no quería que fuera una «pérdida de tiempo».

El ministro de energía de Ucrania dijo que un «ataque masivo combinado de la noche a la mañana» contra la infraestructura energética de Ucrania todavía estaba en marcha el miércoles temprano, el último esfuerzo de Rusia para paralizar el sistema energético del país antes del invierno. Al menos 18 personas resultaron heridas en el ataque, dijo el jefe de la administración de Kiev, Tymur Tkachenko.

El ataque provocó apagones de emergencia en todo el país, dijo el Ministerio de Energía de Ucrania. Se estaban realizando reparaciones siempre que fuera posible y la electricidad se restablecería «lo antes posible», afirmó.

«Otra noche que demuestra que Rusia no siente suficiente presión para prolongar la guerra», dijo el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky dijo en un comunicado.

Dijo que la huelga causó daños en las ciudades de Kiev y Zaporizhzhia, así como en Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhzhia y las regiones más amplias de Kiev, Cherkasy y Sumy.

Presionando a Rusia

Zelenskyy instó a la Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de los Siete países industrializados, o G7, a tomar medidas para sancionar a Rusia.

«Es muy importante que el mundo no guarde silencio ahora y que haya una respuesta unida a los traicioneros ataques de Rusia», afirmó.

Mientras tanto, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania dijo que las fuerzas del país atacaron una planta química en Rusia. Región de Briansk a última hora de la noche del martes utilizando misiles aire-tierra Storm Shadow. La planta es una parte importante del complejo militar e industrial ruso que produce pólvora, explosivos, combustible para misiles y municiones.

Ataques implacables

En la región de Kiev, los rescatistas descubrieron los cuerpos de tres personas, incluidos dos niños, después de que un ataque incendiara una casa privada en el pueblo de Pohreby, dijo el gobernador regional Mykola Kalashnyk. Según él, las víctimas fueron una mujer y sus dos hijas, un bebé de 6 meses y una niña de 12 años.

«Sus cuerpos fueron encontrados en el lugar del incendio», dijo el gobernador. «Esta es una tragedia para toda la comunidad, para la región de Kiev y para el país».

Dos personas más fueron encontradas muertas en el distrito de Dnipro de la capital ucraniana, donde los servicios de emergencia rescataron a 10 personas después de que un incendio provocado por escombros de un dron azotara el sexto piso de un edificio residencial de 16 pisos, dijeron las autoridades locales.

El ataque también voló ventanas de un centro médico y se encontraron escombros en otro edificio residencial, informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en su canal de telegramas.

En el distrito Darnytskyi de la capital, los servicios de emergencia estaban respondiendo después de que los escombros de un dron impactaran en un edificio residencial de 17 pisos provocando un incendio en cinco pisos. Quince personas tuvieron que ser rescatadas, entre ellas dos niños.

En el distrito de Desnianskyi, 20 personas fueron rescatadas después de que la fachada de un edificio de 10 pisos sufriera daños y se incendiara una tubería de gas. Los restos de un dron también cayeron sobre un edificio de dormitorios y los equipos de rescate se dirigieron al lugar, dijo Klitschko.

El ataque aéreo nocturno a gran escala también tuvo como objetivo la ciudad de Zaporizhzhia y la ciudad portuaria de Izmail en la región sur de Odesa.

Un «objeto energético» en la región de Odesa sufrió «daños importantes», según DTEK, el mayor operador privado de energía de Ucrania. La compañía también dijo que las regiones de Kyiv y Dnipropetrovsk experimentan apagones de emergencia.

Tras los apagones, la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, afirmó que «tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, los trabajadores del sector energético comenzarán a evaluar las consecuencias del ataque y a realizar trabajos de reparación».

¿Qué hay por delante?

Se espera que el miércoles Trump sostenga conversaciones en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La alianza militar ha estado coordinando entregas de armas a Ucrania, muchas de ellas compradas a Estados Unidos por Canadá y países europeos.

La decisión de posponer la reunión en Budapest, Hungría, que Trump había anunciado la semana pasada, se produjo tras una llamada el lunes entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov. El diplomático ruso dejó claro en declaraciones públicas el martes que Moscú se opone a un alto el fuego inmediato.

Mientras tanto, Ucrania busca comprar 25 sistemas de defensa aérea Patriot de empresas estadounidenses utilizando activos rusos congelados y asistencia de socios. El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que adquirirlos tomaría tiempo debido al largo tiempo de producción, pero agregó que ha hablado con Trump sobre la ayuda para adquirirlos más rápidamente, potencialmente de socios europeos.

A principios de este mes, Rusia llevó a cabo el mayor ataque de la guerra contra instalaciones de gas natural operadas por la empresa estatal ucraniana. Grupo Naftogazlanzando 381 drones y 35 misiles, según la fuerza aérea de Ucrania. Las autoridades dijeron que las huelgas eran parte de un esfuerzo por paralizar la red eléctrica del país antes del invierno.

