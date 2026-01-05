Ucrania finge la muerte de un comandante y cobra una recompensa de 500.000 dólares







La inteligencia ucraniana llevó a cabo una elaborada operación de contrainteligencia, fingiendo la muerte de un combatiente ruso anti-Kremlin para frustrar una Moscú complot de asesinato y aprovechar la recompensa de 500.000 dólares puesta por su cabeza, revelaron funcionarios el 1 de enero.

El Cuerpo de Voluntarios Rusos había anunciado el 27 de diciembre que Denis Kapustin, de 41 años, comandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos, fue asesinado por un ataque con aviones no tripulados rusos mientras llevaba a cabo una misión de combate en la región ucraniana de Zaporizhzhia. El grupo también publicó homenajes en Telegram.

Pero el anuncio fue parte de una artimaña. Según las fuentes, los servicios de inteligencia rusos habían ordenado el asesinato de Kapustin y habían asignado 500.000 dólares para llevar a cabo la operación. Los agentes ucranianos monitorearon el complot, simularon la muerte y cobraron el dinero de la recompensa.

