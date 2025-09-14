Ucrania elige ‘2000 metros para Andriivka’ para la carrera de los Oscar

Ucrania ha seleccionado Mstyslav Chernov‘s «2000 metros a Andriivka«Como su entrada para la mejor categoría de película internacional en el 98 Premios de la Academia.

La película narra la misión de un pelotón ucraniano de liberar la aldea ocupada de Andriivka de las tropas rusas. Dispara con una combinación de cámaras de casco, drones y imágenes en el terreno, proporciona una mirada inquebrantable a la guerra moderna y destaca la resistencia de la resistencia en condiciones extremas.

Revisando la película para VariedadGuy Lodge escribió: «‘2000 metros para Andriivka’ es un documental tanto vigoroso como agotado, propulsivo y petrificado, con un tono predominante de fatiga ansiosa encapsulado por la pregunta de conejitos y quejumbrosa de un soldado:» ¿Qué pasa si esta guerra es hasta el final de nuestras vidas? » Para muchos de sus compañeros perdidos, ya lo ha sido «.

El Comité de Oscar ucraniano dijo: «Este es un documental intransigentemente honesto y perspicaz que se sumerge en la realidad de la guerra rusa-ucraniana a través de la experiencia humana: frágil, agotador y al mismo tiempo llena de dignidad».

Chernov, un periodista ganador del Premio Pulitzer, ganó anteriormente el Premio de la Academia 2024 a la Mejor función documental con «20 días en Mariupol». Su último trabajo se estrenó en Sundance 2025, donde recibió el Premio a la Mejor Dirección en el Programa de Documental Mundial. La película pasó a recopilar el premio F: ACT al Mejor Documental de Investigación en CPH: DOX, junto con múltiples honores en Docudaysua.

«2000 metros a Andriivka» es producido por Frontline PBS y The Associated Press, con la edición de Michelle Mizner. El proyecto continúa la colaboración de Chernov con productores y distribuidores documentales líderes, reforzando su posición como uno de los cineastas más visibles internacionalmente visibles de Ucrania. Está representado por CAA y Cinetic Media.

Ucrania ha estado presentando películas para la categoría de funciones internacionales desde 1997, pero aún no ha asegurado una nominación. Las entradas pasadas incluyen «Atlantis» (2019) de Valentyn Vasyanovych (2019), «Klondike» (2022) y «Luxemburgo, Luxemburgo» (2023) de Antonio Lukich y «Luxemburgo, Luxemburgo» (2023). «20 días en Mariupol» hizo la lista corta en la categoría.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.