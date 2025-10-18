Ucrania denuncia condenas por terrorismo de 15 soldados en un tribunal ruso







Un tribunal del sur de Rusia condenó el viernes a 15 soldados ucranianos capturados por cargos de terrorismo tras un juicio que Kyiv denunciado como una farsa y una violación del derecho internacional. El tribunal militar de Rostov del Don condenó a 15 hombres del batallón Aidar, que Rusia ha calificado de grupo terrorista, a penas de prisión de entre 15 y 21 años.

El veredicto marca el segundo juicio masivo de prisioneros de guerra ucranianos desde marzo, cuando 23 miembros de la brigada de élite Azov fueron condenados por cargos similares en un juicio que Ucrania también condenó como una violación del derecho internacional.

